Demi Moore fala sobre a saúde de Bruce Willis: “Ele está indo muito bem”

Bruce Willis e Demi Moore A doença do ator está avançando a passos largos e ele já não reconhece sua ex (@demimoore/Instagram)

Bruce Willis e Demi Moore se divorciaram há mais de 20 anos, mas continuam sendo muito amigos, apesar dele já ter outra família.

Moore dedicou-se a promover seu novo programa Feud: Capote vs. The Swans, e contou como está progredindo a saúde de seu ex-marido, que sofre de uma doença cognitiva.

O que Demi Moore disse sobre Bruce Willis?

Moore quis partilhar uma atualização sobre a saúde de Willis: "Acredito que, considerando os fatos, ele está indo muito bem", disse Moore durante o Good Morning America.

Vamos lembrar que Willis, através de seus familiares, anunciou em 2020 que tem problemas cognitivos causados por uma demência frontotemporal (DFT), que é uma condição cerebral progressiva.

Moore e Willis se divorciaram em 2000, mas compartilham três filhas, Rumer, Scout e Tallulah.

Bruce Willis agora tem uma família com Emma Heming Willis

"O que direi é o que digo aos meus filhos, que é importante encontrá-los onde estão e não nos apegarmos ao que não é", disse Moore durante o programa. "Porque há grande beleza, doçura, amor e alegria nisso".

Willis, que se aposentou completamente das câmeras, agora está casado com Emma Heming Willis, com mais de 16 anos de casamento, e eles têm duas filhas pequenas, Mabel e Evelyn.

A atriz também aconselhou os familiares que têm um ente querido sofrendo dessa doença degenerativa: “Acredito que o mais importante que posso compartilhar é que tentem conhecê-los e se conectar com eles no estágio em que estão. Quando você deixa ir quem eles foram ou quem você pensa que eram... Ou até mesmo quem você gostaria que fossem, então você realmente está pronto para permanecer no presente e absorver a alegria e o amor que eles têm para oferecer naquele momento. É muito importante estar presente.”