Brad Pitt protagonizará o décimo e último filme de Quentin Tarantino?

Quentin Tarantino é um dos diretores mais reconhecidos atualmente, pois cada produção que ele dirige se torna instantaneamente um sucesso, e agora surgiram rumores de que ele está preparando seu décimo e último filme, que poderia ser estrelado por Brad Pitt.

Aqui te contamos o que se sabe sobre esse possível filme.

A próxima produção de Quentin Tarantino

De acordo com informações publicadas pelo Deadline, o ator será o protagonista de The Movie Critic, que está previsto como o décimo e último filme do famoso cineasta.

Similar ao The Big Lebowski, o filme será ambientado em Los Angeles em 1977 e se inspirará em uma figura real. Neste caso, a fonte de inspiração era alguém que costumava escrever críticas de cinema para uma revista adulta que Quentin Tarantino costumava ler em sua adolescência. No entanto, até agora, mais detalhes não foram revelados.

Além disso, o meio citado garantiu que a Sony Pictures irá gerenciar a distribuição mundial do filme, repetindo seu papel de 2019 quando também foi responsável pelo sucesso Era uma vez em... Hollywood, dirigido por Tarantino.

A razão pela qual Quentin Tarantino não quer fazer mais de 10 filmes

O diretor tem mantido por muito tempo sua afirmação de dirigir não mais do que dez filmes, sendo The Movie Critic o décimo (considerando as duas partes de 'Kill Bill' como uma só). Embora planeje se aposentar do cinema, ele expressou seu interesse em explorar outros meios criativos, inclusive mencionando a possibilidade de dirigir séries de televisão ou produzir peças teatrais em diversas entrevistas.

Essa inclinação criativa é refletida em seus dois livros recentes: um romance baseado em Era uma vez em... Hollywood e Meditações de Cinema, onde ele analisa de maneira única e com seu vasto conhecimento, vários filmes-chave do cinema americano dos anos setenta.