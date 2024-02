BBB 24: Rodriguinho se incomoda com 'amassos' de MC Bin Laden e Giovanna: "bem desnecessário" Imagem: reprodução Rede Globo

A madrugada desta quinta-feira (8) foi animada para o novo casal do Big Brother Brasil 24, MC Bin Laden e Giovanna.

Após a Festa do Líder, os dois foram para o Quarto Gnomo começaram a trocar carícias em uma das camas. Rodriguinho, que já estava em uma das camas, preferiu sair do quarto.

“Eu acho bem desnecessário”, reclamou o ‘Pipoca’ em conversa com Isabelle, Wanessa e Michel. Já a cantora diz: “Eu gosto”. “Então, troca de cama com ele hoje”, comenta Isabelle.

“Eu nunca gostei e eu nunca desrespeitei ninguém com isso, porque eu sei o tanto que é desconfortável”, revela Michel, que diz que vai dar um toque na Giovanna sobre a situação. “Amanhã eu vou falar com Giovanna, porque ela é minha amiga e eu falo mesmo”.

Rodriguinho está revoltado com a pegação entre Bin Laden e Giovanna.



Rodriguinho se retirou: "Tchau, gente. Ficar ouvindo esses estalos aí..."



Bin: "Achei que ele tava dormindo já."



KKKKKKKKKKK#BBB24 pic.twitter.com/16msDfeI3w — Parciais da Mãe Dinah 🔮 (@maedinahparcial) February 8, 2024

“Aqui não é lugar de namorar”

Michel contou para Wanessa, Yasmin e Raquele o que está rolando no quarto e pede “Vai lá atrapalhar, Yasmin”. A atriz abre a porta do quarto e diz que “está um em cima do outro”.

LEIA TAMBÉM: Discussão sobre paredão e votos toma conta da festa da líder Fernanda

“Não gosto dessas coisas”, continua Michel. “Deixa namorar”, responde Wanessa. “Aqui não é lugar de namorar”, retruca o brother.

“Lógico que é. Tem camisinha ali...”, comenta a cantora. “Eu vou dar para eles”, diz o professor, que entra no quarto e diz “Trouxe para vocês”. MC Bin Laden não gosta da atitude do brother e comenta “Está doido?”.

Michel foi levar camisinha pra Giovanna e Bin Laden, será que ele achou que seria convidado para participar desse momento? #BBB24 pic.twitter.com/Wj1wWO5T4d — Rá (@Ralmeidaz) February 8, 2024

LEIA MAIS:

⋅ Emocionou a todos! Bruce Willis ‘reaparece’ no aniversário de sua filha

⋅ Pai de Meghan Markle envia palavras de apoio Rei Charles em momento difícil

⋅ Remake de Renascer: casamento de José Inocêncio e Mariana vai acontecer