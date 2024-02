BBB 24: Fernanda e Alane fazem gesto que causou briga entre as duas e internet começa a ‘shippar’ sisters

Após protagonizar diversas discussões nas últimas semanas do Big Brother Brasil 24, a paz entre Alane e Fernanda foi selada, ao menos momentaneamente, durante a Festa da Líder na última quarta-feira (7).

Após dançarem juntas, as duas levantaram a perna, gesto feito por Alane dentro da casa, que inclusive já foi motivo de discussão entre as sisters.

Na festa, Alane e Fernanda ficaram uma do lado da outra e outras participantes se juntaram a elas, que começaram a dançar passos de cancan.

Veja:

Fernanda e Alane lado a lado lkkkkkk



As mulheres dessa edição são todos maravilhosas pic.twitter.com/rsto2J2wWB — badb 🐝🧜🏻‍♀️🌸 (@comentababybrun) February 8, 2024

Internet shippa sisters

Após o breve momento de amizade entre as duas, usuários do X (antigo Twitter) começaram a ‘shippar’ as duas, criando até mesmo fic sobre um possível romance. Até mesmo Gil do Vigor, participante do BBB 23, comentou sobre. “Eu shippando Alane e Fernanda sim! Podem me julgar kkkk eu sou assim ahahaha”, escreveu o economista.

Eu shippando Alane e Fernanda sim! Podem me julgar kkkk eu sou assim ahahaha — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) February 8, 2024

alguma sapateen emocionada pra escrever uma fanfic da alane e da fernanda por favor #bbb24 pic.twitter.com/3GS6T09dEj — paiva (@paiva) February 8, 2024

e no auge da tensão sexual que permeia o embate entre a loba e a raposa, fernanda diz: “ah é papo de cu? deixa eu macetar o seu, que ele vai ficar soltinho”. Alane, então, fica boquiaberta, exalando tesão. #BBB24



pic.twitter.com/NmmvcKtvRc — buruzinho (@romaburuno) February 8, 2024

Gente, perdi alguma coisa... A Fernanda está hipnotizada hahaha



E ainda elogiando a Alane 👀#BBB24 pic.twitter.com/MDeZZiHRi7 — Ana Paula Martins (@Anamartiinss) February 8, 2024

Rodriguinho se irrita com casal

Enquanto internet imagina a fic do casal Fernanda e Alane, um outro casal de verdade irritou Michel e Rodriguinho.

Após a Festa do Líder, os dois foram para o Quarto Gnomo começaram a trocar carícias em uma das camas. Rodriguinho, que já estava em uma das camas, preferiu sair do quarto.

“Eu acho bem desnecessário”, reclamou o ‘Pipoca’ em conversa com Isabelle, Wanessa e Michel. Já a cantora diz: “Eu gosto”. “Então, troca de cama com ele hoje”, comenta Isabelle.

“Eu nunca gostei e eu nunca desrespeitei ninguém com isso, porque eu sei o tanto que é desconfortável”, revela Michel, que diz que vai dar um toque na Giovanna sobre a situação. “Amanhã eu vou falar com Giovanna, porque ela é minha amiga e eu falo mesmo”.

Rodriguinho está revoltado com a pegação entre Bin Laden e Giovanna.



Rodriguinho se retirou: "Tchau, gente. Ficar ouvindo esses estalos aí..."



Bin: "Achei que ele tava dormindo já."



KKKKKKKKKKK#BBB24 pic.twitter.com/16msDfeI3w — Parciais da Mãe Dinah 🔮 (@maedinahparcial) February 8, 2024

