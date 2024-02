As séries que você deve assistir se você amou ‘Griselda’

Há dias, os assinantes da Netflix têm se deliciado com o mais recente título das populares ‘narco-novelas’ do mundo do entretenimento: Griselda. O drama estrelado por Sofía Vergara centra-se na vida de Griselda Blaco, uma das narcotraficantes mais notórias da Colômbia que dominou as ruas de Miami durante as décadas de 70 e 80.

Se você ficou com vontade de mais histórias cheias de suspense, crime e personagens complexos como as que são vistas em Griselda, a Netflix tem um catálogo repleto de séries que vão te manter na ponta da cadeira. Aqui estão três dos melhores títulos sobre histórias de crime organizado.

Narcos

Esta série é praticamente obrigatória para os fãs do gênero, já que Griselda foi produzida pelos mesmos criadores. Narcos entra de cabeça na ascensão e queda de Pablo Escobar, o infame traficante colombiano, e a luta da DEA contra o cartel de Medellín durante a década de 90.

A série se destaca por sua narrativa detalhada, suas atuações, com Pedro Pascal à frente, e uma representação crua da violência e corrupção associadas ao comércio de drogas na Colômbia. O elenco da ficção conta com as atuações de Boyd Holbrook, Wagner Moura e Juan Pablo Raba, além de Pascal.

El Chapo

Se você gostou de Griselda, com certeza também ficará preso em "El Chapo". A série conta a vida de Joaquín "El Chapo" Guzmán, um dos traficantes de drogas mais reconhecidos do mundo. Ao longo de suas três temporadas, a série explora a ascensão, captura e eventual fuga de El Chapo, pintando um retrato detalhado do mundo do tráfico de drogas no México e suas complexas relações com o poder e a corrupção.

Ozark

Embora Ozark não seja a típica série sobre o tráfico de drogas tradicional, esta série também pode capturar a sua atenção. O show segue a história de Marty Byrde, um consultor financeiro que se muda com a sua família para os Ozarks para lavar dinheiro para um cartel de drogas mexicano.

O que distingue Ozark é a sua exploração do crime organizado a partir de uma perspectiva psicológica e familiar, com um elenco que inclui as atuações de Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Esai Morales e Peter Mullan, entre outros.