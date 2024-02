A narcotraficante colombiana que era muito mais aterrorizante do que Griselda Blanco

De Griselda Blanco, agora popular pela série de Sofía Vergara na Netflix, diz-se que era bissexual, se vangloriava de seus crimes e chegou a ordenar até 200 deles. Ela fazia muitos tratamentos e teve amantes tanto homens quanto mulheres. Mas houve alguém que fez coisas em um nível mais obscuro (mas não criminoso): Elizabeth Montoya de Sarria, ‘La monita retrechera’, que seguiu seus passos.

Quem foi essa mulher, sucessora de 'La Madrina'?

Mais rica e mais aterrorizante

Na verdade, Elizabeth Montoya de Sarria, embora não tivesse o instinto assassino de Griselda Blanco, tinha uma afinidade por algo assustador, como a santería e a bruxaria. Quando ela foi assassinada em 1996, encontraram em seu apartamento um altar com todas essas práticas de magia negra e ela também ia para que lhe fizessem um ritual.

Por outro lado, é preciso lembrar que ela esteve envolvida no processo 8000, no qual o ex-presidente Ernesto Samper foi acusado de financiar sua campanha com dinheiro do Cartel de Cali, do qual ela fazia parte e ela mesma foi testemunha chave, aparecendo em fotos com ele. E que o próprio Samper também foi vítima de bruxaria, do mesmo estilo que 'La Monita' praticava.

Encontrou coisas horríveis no Palácio de Nariño, naquela época.

De acordo com “O livro negro da bruxaria na Colômbia”, o ex-presidente, em entrevista ao autor, Esteban Cruz Niño, confirmou que as bruxarias que lhe fizeram no Palácio de Nariño foram aterrorizantes.

Na verdade, com a ajuda de uma famosa vidente, encontraram um enterro com terra de cemitério em um sofá. Mas isso não foi o pior: atrás de um quadro do Sagrado Coração, presente de sua mãe, havia uma garra satânica negra que zombava desse símbolo sagrado.

Agora bem, ele também tinha um relógio amaldiçoado. Ele o levou consigo quando foi para a Espanha e também quis saber o que havia dentro. Havia uma antiga maldição. Ele o presenteou a alguém e desgraças aconteceram: sua mãe sofreu um acidente.

Montoya de Sarria, por outro lado, casou-se com apenas um homem, seu viúvo Jesús Amado, ex-policial. Com ele, ela começou a traficar nos Estados Unidos e já em 1980 apareceu no FBI por posse de cocaína. Ela foi presa em 1986 por esse crime e também montou várias empresas para lavar dinheiro do narcotráfico.

Isso permitiu que ela tivesse muito mais luxos do que os de Griselda Blanco.

Os luxos além

Na verdade, a revista Vice mostrou em 2014 o seu guarda-roupa apreendido. Tinha muitas roupas estilo anos 80 e 90 em vários tamanhos de marcas como Dior, Escada, Moschino e Gucci (que acabaram no Mercado de Pulgas de Bogotá por não conhecerem o seu valor). Também tinha centenas de joias de ouro, esmeraldas e diamantes.

Mas a sua paixão eram os cavalos. Ele teve grandes propriedades no Vale do Cauca e na Savana de Bogotá. Apartamentos exclusivos lá, até mesmo um hotel em San Andrés e Providencia. Em Tuluá, ele tinha sua criação de cavalos de passo fino Lady Di, e depois outra em Cundinamarca.

Quando seu cavalo preferido morreu, ele o mandou enterrar no campo de futebol de uma de suas fazendas com uma sela cravejada de ouro e diamantes. Tudo isso veio à tona quando uma conversa dele com Ernesto Samper foi vazada.

Na verdade, o tesoureiro da campanha revelou que ela conseguia financiamento para Samper. Seus bens foram confiscados e em 1996 ela foi morta com uma metralhadora que disparou 14 tiros. Ela tinha apenas 46 anos.