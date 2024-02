A minissérie mais arrepiante da Netflix tem 6 episódios e é baseada em um evento que mudou o mundo

Sem dúvida, a Netflix se destaca por ser uma plataforma de streaming que oferece a liberdade de escolher conteúdo perfeitamente adaptado às preferências dos assinantes. Seu vasto catálogo não apenas inclui uma variedade de séries e filmes, mas também é detalhadamente projetado para satisfazer a uma audiência diversa e exigente na hora de escolher o que assistir.

Netflix: a minissérie de estilo documental que coletou 8 mil horas de gravações nunca antes vistas

Desta vez, trata-se de uma minissérie fascinante que está disponível na Netflix: ‘A Segunda Guerra Mundial: do front’.

‘A Segunda Guerra Mundial: do front’ é uma minissérie dirigida por Rob Coldstream, lançada em 2023. Desde sua estreia, conseguiu se posicionar entre as tendências mais assistidas da plataforma de streaming sem sair do pódio. Essa série de estilo documental narra um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade e traz à vida personagens como Adolf Hitler, Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Benito Mussolini e Joseph Stalin, entre outros. Por essa razão, tornou-se uma das mais elogiadas na hora de assistir conteúdo na plataforma de streaming.

‘A Segunda Guerra Mundial: do front’ conta com a narração de John Boyega

Com seis episódios, esta minissérie documental oferece uma perspectiva única da Segunda Guerra Mundial através de milhares de imagens de arquivo restauradas e relatos de ambos os lados do conflito. ‘A Segunda Guerra Mundial: do front’ se apresenta como uma produção do gênero bélico e histórico.

Com um design único de estilo cinematográfico, a série revela imagens inéditas de batalhas chave como a Batalha da Inglaterra, o Dia D e Stalingrado.

A sinopse oficial da série diz: “Através de imagens de arquivo vívidas e a perspectiva de ambos os lados do conflito, esta série documental mostra a Segunda Guerra Mundial como nunca antes”.