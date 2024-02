Veja as previsões de videntes para o futuro do Rei Charles III após a notícia de seu câncer

O Rei Charles III, recentemente diagnosticado com câncer, está no centro das atenções mundiais mais uma vez. Além das preocupações sobre sua saúde, videntes renomados têm feito previsões intrigantes sobre o futuro do monarca britânico.

Deborah Davies: um ano crucial para a realeza

A médium Deborah Davies — Foto: reprodução/instagram

A médium e estrela de reality shows, Deborah Jane Davies, prevê um grande desafio para a família real em 2025, sugerindo que a doença do rei poderia ter consequências devastadoras. Ela destaca a importância do príncipe William e de sua esposa Kate Middleton diante das responsabilidades crescentes, enquanto especula sobre uma possível ascensão antecipada do príncipe William ao trono.

Athos Salomé: o “Nostradamus Vivo” brasileiro

O parapsicólogo brasileiro Athos Salomé — Foto: reprodução/Instagram

Athos Salomé, muitas vezes chamado de “Nostradamus Vivo” pela mídia britânica, alertou Charles sobre a necessidade de cuidados extras com sua saúde desde 2023. Suas previsões apontam para possíveis complicações no sistema urinário e sexual, instando o monarca a agir preventivamente.

Baba Vanga: um reinado prolongado

A vidente búlgara Baba Vanga — Foto: reprodução

A lendária vidente búlgara, Baba Vanga, deixou uma visão intrigante sobre o reinado de Charles III. Ela sugeriu que o monarca poderia ultrapassar a longevidade do reinado de sua mãe, prevendo que os avanços da ciência permitiriam que os humanos vivessem muito além dos 100 anos até 2046. No entanto, para alcançar esse “reinado eterno”, Charles teria que enfrentar mais 22 anos de desafios.

À medida que o Rei Charles III enfrenta sua batalha contra o câncer, as previsões dos videntes adicionam uma camada adicional de especulação sobre seu futuro e o destino da monarquia britânica. Enquanto o mundo aguarda ansiosamente os acontecimentos, as palavras desses videntes continuam a ecoar, lançando luz sobre os possíveis desafios e triunfos que aguardam o Rei e sua família.

Fonte: Revista Monet

