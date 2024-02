Uma possível trégua? Gerard Piqué reaparece no aniversário de Shakira e gera suspeitas de uma possível aproximação

Neste dia 2 de fevereiro, Gerard Piqué e Shakira estão celebrando seus respectivos aniversários: a colombiana dá as boas-vindas aos seus 47 anos, enquanto o catalão comemora com grande festa seus 37 anos de vida.

Gerard Piqué e Shakira: um reencontro para suavizar asperezas?

Precisamente hoje, Gerard Piqué decidiu aparecer novamente em público depois de não termos notícias dele desde sua visita a Miami. Isso despertou algumas suspeitas sobre se ele escolheu essa data com algum propósito especial, como seria resolver as diferenças com Shakira e começar o ano deixando para trás todos os estragos e problemas causados pela sua separação midiática.

A coincidência de seus aniversários serem no mesmo dia era um aspecto que eles costumavam aproveitar durante seu relacionamento para realizar as comemorações juntos, nas últimas ocasiões acompanhados por Sasha e Milán, seus dois filhos em comum.

Atualmente, as coisas são completamente diferentes e, desde 2023, eles passaram essas datas separados, como consequência de sua separação definitiva como casal ocorrida no meio de 2022. Durante esse tempo, Shakira e Piqué tiveram múltiplos encontros, os quais teriam culminado em um aparente distanciamento total, dificultando até mesmo que pudessem manter uma relação amigável em tudo que envolve suas facetas como pais.

Gerard Piqué e Shakira teriam chegado a uma trégua pelo bem-estar de seus filhos

A menos de um ano de Shakira ter mudado sua residência permanente para a cidade de Miami, tudo indica que finalmente conseguiu deixar para trás aquele episódio em sua vida, possibilitando um relacionamento amigável pensando no bem-estar de seus filhos.

Após esta suposta trégua e com a recente aparição do ex-jogador de futebol em público, surgiram especulações de que poderia ter existido uma possível mensagem de parabéns por parte do catalão para a colombiana, considerando que seus filhos provavelmente tentariam falar com ele desde cedo, considerando seu aniversário.