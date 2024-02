Turnê do RBD em 2025? Christopher Uckermann abre a possibilidade com suas declarações recentes

Maite Perroni e Anahí deixaram bem claro em várias declarações: esta turnê do RBD termina e eles se despedem definitivamente dos palcos. Ambas pareciam fechar as portas para continuar cantando pelo mundo os sucessos que as tornaram famosas. No entanto, uma recente mensagem de Christopher Uckermann abre essa possibilidade.

Claramente, os fãs de RBD ficaram loucos com as declarações de Uckerman, já que é uma possibilidade para aqueles que perderam essa turnê de retorno, que foi um sucesso retumbante em todos os lugares onde se apresentou.

Os shows foram impressionantes e deixaram claro que o fenômeno RBD está mais vivo do que nunca. A turnê para 2025 ainda não está nos planos, mas para Uckermann é um sim definitivo, caso comece a ser planejada, de acordo com a revista Quien.

"Sim, definitivamente, olha, obviamente estamos fechando a primeira fase da turnê, e se acontecer, se o destino quiser, faremos uma segunda fase, América Latina, Europa Oriental e talvez voltar ao Brasil, por que não?", disse Christopher.

A turnê “Soy Rebelde Tour 2023″ registrou vários recordes nos países que visitaram. No Brasil, eles conseguiram o maior número de shows esgotados em uma única turnê por um artista de língua espanhola. En suas apresentações no México, eles alcançaram o maior número de shows esgotados em uma única turnê.