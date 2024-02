Saiba quem ficará no lugar do rei Charles III nos eventos da realeza britânica

O Palácio de Buckingham revelou nesta segunda-feira (6) que o rei Charles III, de 75 anos, está tratando um câncer. Ele assumiu o trono após a morta da mãe Elizabeth II em 2022.

Por conta do tratamento do câncer, Charles III deverá ficar afastado dos eventos oficiais. Entre eles, a abertura do Parlamento e os que envolvem a Igreja Anglicana, por ser chefe da instituição.

As obrigações de Estado, como as reuniões semanais com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, vão ser mantidas.

Como detalhado pelo site Valor, ele também vai continuar despachando papéis oficiais.

No caso do provisório, como é o caso por problemas de saúde, a Constituição inglesa prevê a formação de uma junta regente para representação do monarca.

Nela, são chamados os parentes de primeiro grau do rei — neste caso, William, filho mais velho de Charles, atual príncipe de Gales e primeiro na linha de sucessão ao trono; Kate Middleton, esposa de William e Princesa de Gales; Anne, irmã de Charles e atual Princesa Real; e Edward, irmão mais novo de Charles e atual Duque de Edimburgo. A rainha Camila não participa do processo.

Se eventualmente ele se recuperar, a junta é afastada e Charles assume. Agora, se renunciar ou falecer, assume o sucessor definitivo.

Ainda de acordo com as informações, vale lembrar que Harry, segundo filho de Charles e atual Duque de Sussex, e Andrew, irmão do monarca e Duque de York, não são incluídos na junta.

Com informações do site Valor

