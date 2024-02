Rock in Rio anuncia Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor em dia de shows dedicado às mulheres

Katy Perry é confirmada como atração no Rock in Rio. (Reprodução / X - antigo Twitter.)

Confirmado! Após especulações dos fãs a organização do Rock in Rio anunciou Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor como atrações da edição comemorativa de 40 anos do festival. As artistas foram escaladas para uma data especial na qual somente atrações femininas se apresentarão.

Conforme publicado pelo G1, os shows de Katy Perry, Iza, Gloria Gaynor, Ivete Sangalo e Angelique Kidjo devem acontecer no dia 20 de setembro, um dos últimos dias do festival.

Na ocasião, Katy Perry será a principal atração do Palco Mundo. Será a terceira vez que a cantora vem ao Rock in Rio com a missão de repetir as apresentações históricas realizadas nos anos de 2011 e 2015. Segundo informações não oficiais, é esperado que a cantora estenda sua passagem no país para outras cidades.

No palco Sunset que vai ocupar o posto de atração principal é a cantora Iza, que terá a missão de fechar o dia após a passagem de grandes nomes da música como Gloria Gaynor, do hit “I Will Survive”.

Novos anúncios devem ser realizados em breve

Após a confirmação de Katy Perry entre as principais atrações do festival, a expectativa do público é que novos anúncios sejam realizados nos próximos dias.

Entre os fãs do Rock in Rio, um dos anúncios mais aguardados sobre a atração é a revelação dos artistas internacionais que devem completar a line-up do dia do rock. Entre nomes possíveis que foram cogitados por jornalistas estão AC/DC e Bon Jovi, que podem passar pelo Brasil na mesma época em que o festival será realizado.

Comemorando 40 anos da primeira edição do festival, o Rock in Rio acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. No momento todos os ingressos na modalidade Rock in Rio Card estão esgotados, mas uma nova venda será realizada no mês de abril.

