Remake de Renascer: José Inocêncio adverte João Pedro sobre Mariana

Neste emocionante episódio de Renascer, José Inocêncio toma uma atitude decisiva ao deparar-se com a chegada de Mariana em sua propriedade. O fazendeiro, interpretado por Marcos Palmeira, orienta seu filho João Pedro, vivido por Juan Paiva, diante da ingenuidade da jovem. As cenas prometem mexer com as emoções dos telespectadores.

Uma chegada inesperada

Mariana, interpretada por Theresa Fonseca, recebe um convite para trabalhar na fazenda após enfrentar a tragédia de perder toda a sua família em um acidente. A generosidade de João Pedro é notada por José Inocêncio, que, ao mesmo tempo, sente-se cauteloso com a presença da moça.

O conflito de interesses

José Inocêncio toma medidas para evitar que João Pedro se envolva sentimentalmente com Mariana, revelando suas próprias impressões sobre ela. Apesar de reconhecer a bondade da jovem, ele expressa preocupação com sua relação com o avô de Mariana, o coronel Belarmino, interpretado por Antonio Calloni.

O fazendeiro faz questão de orientar seu filho, não por desconfiança ou recriminação, mas como um gesto de proteção e respeito à situação difícil que Mariana enfrenta. José Inocêncio destaca a importância de tratar a jovem com a devida consideração, considerando sua recente perda familiar.

Ciúmes e desconfianças

João Pedro, por sua vez, demonstra ciúmes e desconfiança em relação à presença de Mariana na fazenda, atribuindo a situação a um “diabinho na garrafa”. No entanto, seu pai reitera a necessidade de respeito e distância, enfatizando que a jovem enfrenta uma jornada solitária após a tragédia que a assolou.

* As informações podem ser modificadas em função da edição das novelas da Globo.