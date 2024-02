Maite Perroni não descarta voltar às novelas, vem alguma protagonista?

Maite Perroni deixou muitos surpresos com sua decisão: “A música é um capítulo encerrado em minha vida, a menos que algo aconteça com RBD, mas se não, não mais”, revelando que sua única razão para voltar a cantar é se for com RBD. No entanto, a artista não negou que possa continuar aparecendo na televisão e nada melhor do que vê-la em uma nova proposta nas novelas.

“Sempre estarei aberta a ouvir”

Perroni apresentou-se diante das câmeras dos meios de comunicação e acrescentou:

“Até o momento, não foi confirmado nenhum papel principal ou participação especial em algum melodrama”.

A mexicana alcançou uma carreira destacada no campo da atuação, especialmente nas novelas que marcaram o início de sua vida profissional na Televisa. Estas são as mais destacadas: 'Cuidado com o anjo', 'Rebelde', 'Triunfo do amor', 'Cachito de céu', 'A Gata', 'Antes morta do que Lichita'.

Sem deixar de lado importantes séries que podem ser vistas nas diversas plataformas de streaming, um dos seus filmes mais recentes é 'A Oitava Cláusula', que trata de um casal que, aos olhos dos amigos, parece ter um relacionamento perfeito; no entanto, assim como outros casamentos, eles têm segredos que serão revelados por uma visita inesperada. Está disponível no Prime Video.

A protagonista de Rebelde, conta com milhões de seguidores que lamentam que esta seja sua última aparição nos palcos, apesar de no passado ter lançado um álbum muito bem-sucedido e depois ter se aventurado no reggaeton, incluindo outros de seus melhores clássicos como ‘Loca’ em seu repertório musical.