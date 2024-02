Enquanto Kate Middleton estava convalescendo, William indignou muitos ao exibir seu novo e caro presente

O Duque e a Duquesa de Cambridge comparecem ao Royal Film Performance para assistir "Top Gun: Maverick" O Príncipe William, Duque de Cambridge e Catherine, Duquesa de Cambridge chegam ao Royal Film Performance para assistir "Top Gun: Maverick" no Odeon Leicester Square em 19 de maio de 2022 em Londres, Inglaterra. (Foto de Dan Kitwood/Getty Images) (Dan Kitwood/Getty Images)

Kate Middleton manteve os seguidores da família real em suspense por vários dias, após ser revelado que ela passou por uma cirurgia abdominal que a deixou hospitalizada por 14 dias, o que levantou especulações sobre uma possível doença.

Os dias em que a princesa de Gales esteve internada e a pouca informação oferecida pelo Palácio de Kensington deram origem a rumores sobre as possíveis complicações que a monarca enfrentava.

No meio de sua convalescença, o príncipe William permaneceu em foco público depois de suspender seus compromissos com a coroa para dedicar tempo à sua esposa, sendo visto chegando em algumas ocasiões à clínica onde ela estava internada. No entanto, o futuro Rei da Inglaterra foi alvo de críticas por um detalhe específico.

O novo luxo do príncipe William que tem deixado as pessoas indignadas

Parece que o filho mais velho do Rei Charles III não poupa despesas e, enquanto sua esposa estava hospitalizada, ele estava negociando a compra de um carro novo e luxuoso que indignou muitos em seu país devido ao seu alto custo.

Trata-se de um esportivo Audi E-Tron RS GT que se destaca pelo seu design moderno e pelo seu alto preço, o que é considerado por muitos um desperdício de dinheiro por muitos ingleses.

E é que o modelo 100% elétrico está avaliado em 150 mil euros, isso inclui o equipamento "exclusive". Sem dúvida, um luxo que muitos não podem pagar, mas o membro real se encarregou de ostentar, apesar da delicada situação de saúde que a mãe de seus filhos estava passando.

Também há quem rejeite que o carro em que o herdeiro agora se transporta tenha sido fabricado por uma empresa multinacional alemã, no Reino Unido é o berço de grandes fabricantes de carros de luxo, como Jaguar, Land Rover, Bentley, MG ou Aston Martin.

Inclusive, a Rainha Elizabeth II sempre foi fiel aos carros ingleses, sendo seu favorito o modelo Land Rover Defender. É por isso que após sua morte, muitos se surpreenderam ao ver que o traslado de seu caixão foi em um Mercedes-Benz funerário, o que a teria incomodado em vida.

Até o momento, sabe-se que Middleton recebeu alta há alguns dias, mas só irá retomar seus compromissos com a realeza britânica após a Semana Santa.