Brad Pitt parece ter entre 40 e 60 anos e está mais bonito do que nunca, qual é o seu segredo?

Brad Pitt é um dos atores mais atraentes de Hollywood. Foi o marido da também talentosa Angelina Jolie e quando estavam juntos eram chamados de ‘o casal perfeito’.

No dia 18 de dezembro passado, o protagonista do filme ‘Era uma vez em... Hollywood’, um trabalho que fez junto com Tarantino e que lhe rendeu seu primeiro Oscar da Academia de Melhor Ator Coadjuvante, completou 60 anos, mas seus fãs não conseguem acreditar que ele pareça tão perfeito e com 20 anos a menos.

Muitos usuários das redes sociais têm dificuldade em acreditar que Pitt tenha essa idade e que ele se mantenha tão bem sem ter passado pela cirurgia.

O segredo está em uma sala de cirurgia

De acordo com os fãs do intérprete, a boa aparência do ex de Angelina Jolie se deve simplesmente a ter bons hábitos alimentares, exercícios e cuidados com a pele. Isso, juntamente com bons genes, resultaria nos resultados que ele possui.

No entanto, em uma entrevista concedida ao jornal The Sun, o Dr. Jonny Betteridge revelou o segredo da eterna juventude de Brad Pitt.

De acordo com o especialista, o ator teria passado por um lifting facial, um tratamento que custaria cerca de 100 mil libras esterlinas.