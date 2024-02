BBB 24: Wanessa diz que Davi não merece ganhar reality e Zezé Di Camargo defende filha

Mesmo após o pedido de desculpas de Davi, Wanessa Camargo diz que, em sua visão, o brother não merece ganhar o Big Brother Brasil 24.

Em diálogo com Yasmin e Lucas Henrique, a ‘Camarote’ revela a conversa que teve com Davi mais cedo, apontando que ele possui “falhas muito graves”.

“Ele já tomou atitudes que, para mim, ele não merece estar aqui como finalista. O caráter dele, para mim, tem várias falhas muito graves em relação a outras pessoas que estão aqui que eu torço para ganhar, muito mais do que ele. Não estou falando nem de mim. Para mim, o Buda [Lucas Henrique], você [Yasmin], o Rodrigo, o Michel, a Raquele, a Cunhã [Isabelle] , a Ane [Deniziane], o Alegretema, o Marcus, a Leidy. Todas essas pessoas merecem ganhar muito mais do que ele. Porque as falhas de caráter dele, para mim, são graves”, diz a cantora.

Veja o trecho da conversa:

Wanessa disse que o Davi nao merece ser finalista por conta das falhas do caráter dele.



Wanessa diz que Rodriguinho (!!!!), Lucas, Yasmin, Michel, Raquele, Isabelle, Marcus e Laidy merecem ganhar mais do que Davi. #BBB24



pic.twitter.com/LunVKc5YVV — Dantas (@Dantinhas) February 7, 2024

Zezé di Camargo defende a filha

Zezé di Camargo, pai de Wanessa, publicou um vídeo nas redes sociais defendendo a cantora sobre as opiniões polêmicas que ela tem nos embates com Davi.

“Vendo o diálogo da minha filha com o Davi... Só vou falar uma coisa pra vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana, que papo bacana. Como ela é cabaça... Eu sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste esse diálogo, você que está no Brasil, assiste inteiro pra você entender como é a vida”, declarou o sertanejo, que está de viagem em Orlando, Estados Unidos.

Confira:

Zezé di Camargo elogiando o Jogo de sua filha Wanessa Camargo!



Oque acharam? #BBB24 pic.twitter.com/KIvgbXMwoT — Leindecker Tarot #BBB24 (@LeindeckerTarot) February 7, 2024

