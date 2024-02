BBB 24: relembre todas as tretas que aconteceram no primeiro mês do reality Imagem: reprodução Globo

A edição 24 do Big Brother Brasil completa seu primeiro mês nesta quinta-feira (8) e mesmo com pouco tempo no ar, os participantes já protagonizaram diversas brigas, até mesmo ao vivo.

Mas com tantas informações, será que você lembra de todos os embates que aconteceram no BBB 24? Veja a lista a seguir com todas as tretas que aconteceram nos primeiros 30 dias de reality show.

Nizam e Vanessa Lopes e os espelhos

Uma das primeiras brigas foi protagonizada por dois participantes que já não estão mais no programa. Na primeira semana, uma conversa entre Rodriguinho e Nizam no Quarto do Líder sobre o modo em que Vanessa Lopes se comportava saiu do controle, causando uma grande fofoca dentro da casa.

“Eu acho que ela tem os traumas dela mesmo. Vou te falar o que eu tenho. Legal, respeito, menina engraçada, gente boa, a gente ri junto, mas tenho preguiça”, disse Rodriguinho na ocasião. Nizam concordou: “Eu estou começando a ficar com preguiça”. Dias depois, Vanessa desistiu do programa.

Davi chama Rodriguinho de “péssimo jogador” e quase expulsão com MC Bin Laden

Davi é o participante que mais participa de tretas dentro do reality, sendo até difícil relembrar como os ataques contra o brother começaram.

O primeiro embate de Davi foi com Rodriguinho. Durante votação, o ‘Pipoca’ declarou que Rodriguinho não estava 100% focado no jogo e que ele era um “péssimo jogador”. A partir de então Davi virou alvo não somente dos ‘Camarotes, mas também de outros ‘Pipocas’.

Outra briga marcante e uma das mais pesadas dentro do programa foi entre Davi e MC Bin Laden. Após Davi se desentender com Lucas Henrique, MC Bin Laden comprou o lado de Lucas, e foi discutir com o motorista de aplicativo.

Mesmo com momentos que ficaram eternizados no reality, como o famoso apelido de ‘calabreso’ dito por Davi, as coisas quase saíram do controle, mas a casa separou os dois.

“Chora bonequinha” e “Maluca da galera”: Fernanda vs Alane

Um dos embates mais fortes do momento dentro do reality show está sendo protagonizado por Feranda, Alane e companhia.

Com pequenas farpas no início, a briga escalou dentro da academia, quando Fernanda disse para Alane que ela estava ‘molenga’. “Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua”, disse a confeiteira. Neste momento, Alane, que estava sentada, levantou e começou a gritar: “Você me respeita! Você me respeita! Eu não vou falar do seu corpo”, falou Alane. “Está gritando por quê? Quer chorar, chora bonequinha. Mostra o seu desespero!”, retrucou Fernanda.

Desde então, Alane, Beatriz e Deniziane tem travado um embate contra Fernanda, até mesmo durante o ao vivo, onde Fernanda chegou a chamar Beatriz de “maluca da galera”.

