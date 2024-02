BBB 24: Juninho é eliminado com 60,35% dos votos no sétimo paredão do reality show (Reprodução/TV Globo)

Após uma semana conturbada no Big Brother Brasil, Juninho acabou sendo o sétimo eliminado do reality, recebendo 60,35% dos votos para sua saída da casa mais vigiada do Brasil. O participante pipoca contou com a maior quantidade de votos, resultando em sua eliminação.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário tem se afunilando cada vez mais. Desta vez, com um paredão quádruplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Mas e aí, será que o resultado da eliminação te surpreendeu? Confira as porcentagem para permanência no programa:

Isabelle: 1,06%

Alane: 36,64

Beatriz: 1,95

Juninho: 60,35%

Leia mais:

Membro de ‘Os Travessos’ abre o jogo sobre brigas constantes de Rodriguinho com outro ex-integrante

Rodriguinho tem se tornado um participante destaque no BBB ao longo do reality, desde sua popularidade até suas mesclas de declarações polêmicas no programa. Com sua participação dentro da casa, ‘Os Travessos’, banda a qual Rodriguinho foi vocalista por anos, voltou a ser evidenciada.

O brother saiu da banda em 2004. Rodrigo da Luz, que segue na banda até os dias atuais, revelou como era o convívio com o cantor, dando detalhes de um desentendimento entre Rodriguinho e Filipe Duarte, outro ex-membro.

“Eles se desentendiam muito. Da última vez que Rodriguinho saiu da banda, um dos motivos foi esse. De achar que era melhor fazer determinada coisa e o outro achar que não. Aí ficou meio insustentável. Ele saiu e, quando voltou da última vez, o Filipe já não fazia mais parte da banda”, explicou Rodrigo da Luz em entrevista ao ‘O Globo’.

Ficou curioso para saber o restante? Entenda: