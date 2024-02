Após a eliminação, Leidy Elin aponta falta de respeito e outra sister reflete: ‘Estou errada?’

Após a eliminação do motoboy Juninho, a noite na casa do Big Brother Brasil foi agitada e repleta de reflexões. Enquanto alguns participantes decidiram reavaliar suas posturas no jogo, outros criticaram a comemoração das sisters que sobreviveram ao paredão na noite desta terça-feira, dia 06 de fevereiro.

Com 60,35% dos votos, Juninho foi o sétimo eliminado do programa em um paredão disputado com Alane, Beatriz e Isabelle. Diante do anúncio, enquanto Alane chorou ao saber o resultado, Beatriz comemorou sua permanência com gritos. Deniziane, aliada das sisters agradeceu à ajuda divina pela permanência delas no jogo.

Mas ao que tudo indica as sisters podem ter exagerado na comemoração do resultado, já que alguns participantes se mostraram incomodados com a comemoração. Pouco tempo depois, em uma conversa no gramado entre Leidy Elin, Lucas Henrique e Marcus Vinicius, a trancista demonstrou estar incomodada com a forma como as participantes comemoraram a volta do Paredão.

“As meninas poderiam todo mundo sair, falta de respeito um pouquinho”, comenta Leidy que depois complementa: “Eu entendo que é o momento da pessoa. Eu sei disso, mas nos outros elas sempre vieram aqui fora. Não foi o primeiro Paredão, isso que estou falando”.

Reflexão

Enquanto a postura das emparedadas foi criticada por outros participantes, uma delas decidiu aproveitar o discurso do apresentador Tadeu Schmidt para repensar sua postura no jogo.

Em conversa com Beatriz e Deniziane, Alane reflete e questiona suas ações: “Será que eu poderia estar errada em algum momento?”.

Para Deniziane, o fato da amiga ter retornado do Paredão seria uma confirmação de que ela não errou: “Amiga, se o público não tirou, não, porque são divergências de opinião. Tem gente que vai concordar com você e tem gente que não”.

Beatriz também reflete: “Ele falou que tem gente que vai torcer mais para um lado. Acho que ele quis dizer no sentido: não tem uma verdade absoluta”.

