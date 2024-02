Sofía Vergara revela o que a mantém acordada à noite; deixou todos boquiabertos

Sofía Vergara, após sua bem-sucedida estreia com a série ‘Griselda’ em 25 de janeiro, conseguiu estar no centro das atenções, em parte pelos bons comentários que recebeu por sua interpretação da ‘Madrinha’ ou pelo que representou para os colombianos que vivem no exterior o estigma da cocaína, como visto na publicidade de sua série na França. Agora, a atriz colombiana revelou o que a tira o sono aos 51 anos de idade.

Em uma entrevista com a designer espanhola Vicky Martín Berrocal, para seu podcast, Sofía Vergara contou qual é a razão pela qual não consegue dormir tranquila.

Diante da pergunta: ‘o que tira o sono de Sofía Vergara?’, a atriz e modelo respondeu sem hesitar que: “a menopausa. Acho que a menopausa está chegando ou algo assim, porque já não durmo como antes”.

A resposta pegou a entrevistadora de surpresa, que imediatamente soltou uma gargalhada e disse: “você é demais, estou te dizendo pela minha vida. Não dá para te suportar. Como assim, a menopausa? Vou te dizer uma coisa, não é que isso me tire o sono porque já convive um pouco comigo, porque é verdade que você começa a dormir pior”.

Ao que Sofia acrescentou: “tenho que te dizer, ainda não a tenho, é por isso que digo que estou entrando nessa fase, tenho 51 anos e durmo menos, então o desgaste é muito maior, a pele, a resistência, a energia, o humor, não são a mesma coisa”.

Os usuários da internet não hesitaram em comentar a resposta da atriz colombiana, dizendo que: “a mulher mais autêntica do mundo, Sofía Vergara”, “a entrevistadora achava que ela ia dar uma resposta filosófica. Bravo, Sofía. Mais real impossível” e “esta mulher é incrível, é tão autêntica, fala da sua idade sem medo”.