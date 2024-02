Será possível conhecer os detalhes da doença de Céline Dion através de um documentário

Céline Dion protagonizou as tendências nas redes sociais no mês passado de dezembro de 2022 e não exatamente por suas habilidades musicais. Foi o momento em que ela anunciou ao mundo que estava cancelando todos os seus concertos por tempo indeterminado devido à sua condição de síndrome de pessoa rígida, uma doença que infelizmente não tem cura.

Desde então, a incerteza tem reinado em tudo o que envolve a saúde da cantora canadense, pois pouco se sabe na realidade. Desde então, ela fez apenas algumas aparições públicas, sendo a mais destacada no final de outubro de 2022, quando foi vista em um jogo da NHL no T-Mobile Arena em Las Vegas, no jogo entre o Vegas Golden Knights e o time de sua cidade natal, o Montreal Canadiens.

Para aqueles que desejam saber em detalhes como ela luta contra a doença, nas últimas horas foi confirmado que tudo será detalhado no documentário ‘I am: Céline Dion’, documentário que será produzido pelo Prime Video e contará com a direção da documentarista indicada ao Oscar por ‘The Final Inch’, Irene Taylor.

Céline Dion revelou seu diagnóstico em dezembro de 2022 | (Instagram: @celinedion)

Eu sou: Céline Dion

Em um comunicado, os responsáveis pela produção adiantaram como promessa que o trabalho é uma carta de amor emocional, enérgica e poética à música.

Por sua vez, a intérprete de 55 anos explicou que "esses últimos dois anos foram tão desafiadores para mim. Descobrir minha condição, aprender a viver com ela e controlá-la, mas não deixar que ela me defina. Enquanto continuo no caminho de retomar minha carreira como intérprete, percebi o quanto sinto falta de poder ver meus fãs. Durante essa ausência, decidi que queria documentar essa parte da minha vida para tentar visibilizar essa condição pouco conhecida e ajudar outros que compartilham esse diagnóstico".

A síndrome da pessoa rígida é uma doença neurológica, muito rara, uma desordem rara, por isso é chamada de doença órfã. Isso ocorre em uma em cada um milhão de habitantes. Dois terços dos pacientes são mulheres e isso começa entre os 30 e 60 anos, a média seria 45.