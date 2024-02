Romance entre Taylor Swift e Travis Kelce desencadeia teorias de conspiração nas eleições

Estar no topo pode ter um preço alto. E é que, desde que sua carreira começou a decolar até se consagrar como uma das artistas mais bem-sucedidas da atualidade, Taylor Swift teve que estar no centro das atenções em questões que vão além de sua profissão.

Agora, chegou a vez dos conspiradores colocarem a cantora no epicentro de suas teorias, especialmente seu relacionamento mais recente com o tight end dos Chiefs de Kansas City, Travis Kelce.

O que tem sido um relacionamento muito midiático, algo que não é estranho para Swift, agora deu uma reviravolta ao entrar nas mentes dos seguidores das conspirações depois que a equipe de Kelce avançou para o Super Bowl.

Quais são as teorias conspiratórias em torno de Taylor Swift e Travis Kelce?

Após esse fato, surgiram inúmeros rumores infundados nas redes sociais, desde afirmações de que Swift desempenhou um papel nas operações psicológicas do Pentágono até a ideia de que ela e seu namorado, duas vezes campeão do Super Bowl, são ativos-chave em uma conspiração secreta para ajudar o presidente Joe Biden a ser reeleito em 2024. Outra variante é que o sucesso dos Chiefs foi pactuado como parte de um plano para o jogo do campeonato em 11 de fevereiro em Las Vegas.

De acordo com o meio de comunicação The Independent, até mesmo figuras políticas e midiáticas de direita, como o ex-candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, a ativista política Laura Loomer e a apresentadora Alison Steinberg da One America News Network, ampliaram as acusações. Da mesma forma, o The New York Times também dedicou algumas peças para falar sobre como a artista pode influenciar durante a temporada eleitoral, especialmente entre seus seguidores, que costumam ser jovens e principalmente de tendências políticas liberais.

O que é indiscutível é o poder de convocação que a artista possui. Em setembro, Swift publicou uma breve mensagem em sua conta do Instagram, instando seus 272 milhões de seguidores a se registrarem para votar. A publicação gerou mais de 35.000 registros na organização apartidária sem fins lucrativos Vote.org.

Uma pesquisa da SSRS realizada em outubro de 2023 revelou que cerca de 6 em cada 10 adultos americanos se declaram pelo menos simpatizantes casuais da cantora, e 8% disseram ser grandes fãs. A pesquisa também descobriu que 8 em cada 10 adultos americanos disseram ter ouvido falar de seu relacionamento com Kelce e a maioria dos que estavam familiarizados com o relacionamento o consideravam real, em vez de um truque publicitário.