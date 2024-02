Roberto De Niro e outros famosos que se tornaram pais em idade avançada

Embora seja comum ouvir histórias de famosos que se tornam pais, há aqueles que decidiram dar as boas-vindas à paternidade com muito mais maturidade, desafiando os estigmas sociais e desfrutando da criação dos filhos em uma fase mais madura de suas vidas.

Compartilhamos com você vários artistas que decidiram ser pais mesmo em idade avançada, pois desfrutam muito da paternidade e de compartilhar com seus filhos.

Até que ponto a idade dos pais pode afetar a saúde e o bem-estar dos filhos?

Adal Ramones

Um dos casos é o do renomado comediante mexicano Adal Ramones, que aos 61 anos recebeu seu quarto filho, Cayetano, fruto de seu relacionamento com Karla de la Mora. Embora não estivesse nos seus planos, Ramones expressou sua emoção diante da notícia inesperada e compartilhou com humor o momento em que revelou a surpresa para sua parceira.

Um filho sempre enche de alegria o lar

Al Pacino

Por outro lado, o lendário ator Al Pacino se tornou pai aos 83 anos, fruto de seu relacionamento com Noor Alfallah, de 29 anos. Um exemplo que desafia as expectativas e demonstra que o amor e a paternidade não conhecem limites de idade.

Sua esposa é consideravelmente mais jovem

Robert De Niro

Robert De Niro, aos 79 anos, deu as boas-vindas ao seu sétimo filho, Gia Virginia Chen-De Niro, com sua namorada Tiffany Chen. Este acontecimento destaca a disposição de algumas celebridades em desfrutar da paternidade em estágios avançados da vida, mostrando que o amor e a família podem florescer a qualquer momento.

Está muito feliz com sua paternidade

Alec Baldwin

Alec Baldwin, aos 64 anos, juntou-se à lista de pais experientes ao dar as boas-vindas a Ilaria Catalina Irena em março de 2022. Juntamente com sua esposa, Hilaria Baldwin, eles formam uma família numerosa com sete filhos.

Tem uma família numerosa e feliz

Steve Martin

O ator e comediante Steve Martin estreou na paternidade aos 67 anos, surpreendendo seus seguidores. A chegada de sua filha Mary, fruto de seu casamento com a jornalista Anne Stringfield, destacou a alegria que pode acompanhar a paternidade tardia.

Curte sua filha, atualmente tem 4 anos

Esses casos desafiam estereótipos e refletem a diversidade de caminhos que os artistas podem seguir em sua jornada em direção à paternidade.