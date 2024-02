Renascer: Saiba quem é Theresa Fonseca, atriz que recebeu a bênção de Adriana Esteves

A paulistana Theresa Fonseca, de 26 anos, foi escolhida para interpretar a personagem Mariana na segunda fase do remake da novela Renascer. Apesar de já ter participado da novela Mar do Sertão, em 2022, essa será a primeira vez em que a atriz interpretará uma das personagens principais na trama das 21 horas.

Escalada para interpretar a personagem Mariana, originalmente interpretada por Adriana Esteves, Theresa conquistou o papel que chegou a ser cotado para outras atrizes da emissora.

Na obra, a personagem de Theresa viverá um triângulo amoroso com pai e filho após despertar a paixão de João Pedro (interpretado por Juan Paiva) e José Inocêncio (interpretado por Marcos Palmeira).

Bênção da “Mariana original”

Conforme publicado pelo portal iBahia, Theresa revelou ter procurado pela atriz Adriana Esteves, que interpretou o papel de Mariana na versão original de Renascer, em 1993. Segundo ela, o apoio e a bênção da atriz foram determinantes.

“Ela foi a pessoa mais gentil desse universo. Ela se preocupou com a minha saúde, perguntou se eu me alimentava bem, se tinha uma rotina de treinos porque sabia que a personagem vai exigir isso por conta do excesso de gravações”, conta a atriz.

“Fui falar com ela para pedir a bênção da personagem, de uma forma indireta e ela me deu muito mais do que isso. Me deu todo carinho e afeto que ela poderia ter me dado, tô doida pra encontrar ela pessoalmente”, revela Theresa.

Na versão original da trama, a personagem Mariana foi alvo de polêmicas justamente por conta de seu envolvimento em um triângulo amoroso envolvendo pai e filho. No remake, que vai ao ar às 21 horas, a segunda fase da novela teve início na última segunda-feira, dia 5 de fevereiro.

