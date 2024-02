Príncipe William retorna às atividades após cirurgia de Kate Middleton

The Prince And Princess of Wales Visit Merseyside (WPA Pool/Getty Images)

O Palácio de Kensington anunciou que o príncipe William, herdeiro da coroa britânica, retomará suas obrigações oficiais esta semana, após o período de recuperação de sua esposa, Kate Middleton. Kate, de 42 anos, passou por uma cirurgia abdominal no mês passado e está se recuperando.

Retorno às atividades reais

Na quarta-feira, 7 de fevereiro, o príncipe William, de 41 anos, marcará presença em uma cerimônia no Castelo de Windsor, seguida por sua participação em um baile de caridade em Londres, que visa arrecadar fundos para a London Air Ambulance.

Recuperação de Kate Middleton

Kate Middleton/ reprodução

Kate Middleton foi hospitalizada em 16 de janeiro para realizar a cirurgia abdominal. Embora os detalhes exatos da intervenção não tenham sido divulgados, especula-se que não esteja relacionada a câncer, conforme indicado pela imprensa britânica. Após receber alta do hospital em Londres, Kate continuará sua recuperação em Windsor, localizado a oeste da capital inglesa.

LEIA TAMBÉM: Kate Middleton estaria em perigo após cirurgia e Harry e Meghan se pronunciam

Suspensão temporária das atividades reais

O Palácio de Kensington informou que Kate Middleton suspenderá suas atividades oficiais até pelo menos 31 de março, para garantir sua total recuperação. O motivo preciso da cirurgia ainda não foi revelado publicamente.

LEIA TAMBÉM: Celebração com simplicidade: Kate Middleton optou por comemorar seus 42 anos em família

Conclusão

O retorno do príncipe William às obrigações reais marca um momento de alívio para a família real britânica, após o período de preocupação com a saúde de Kate Middleton. Enquanto Kate continua sua jornada de recuperação, o compromisso do casal com seus deveres públicos permanece firme, demonstrando sua dedicação ao serviço e ao bem-estar da comunidade.

Fonte: O Dia