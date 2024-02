O que se sabe sobre o assassino de aluguel que matou Griselda Blanco

A série estreou na Netflix em 25 de janeiro Sofia Vergara como Griselda no episódio 103 de Griselda. Cr. Courtesy of Netflix © 2023 (COURTESY OF NETFLIX)

Griselda Blanco, também conhecida como ‘A Viúva Negra’, agora é objeto de interesse devido à sua história no mundo do crime organizado. Sofia Vergara interpretou a traficante colombiana na minissérie da Netflix.

Durante as décadas de 1970 e 1980, a nativa de Cartagena se tornou uma das figuras mais procuradas internacionalmente, transportando mais de uma tonelada de cocaína por mês entre a Colômbia e os Estados Unidos, e sendo associada a pelo menos 250 homicídios.

Griselda saiu livre depois de passar quatro anos na prisão nos Estados Unidos por motivos de saúde. Pensava-se que ela tinha abandonado o negócio das drogas, mas a morte a alcançou nas ruas de Medellín em 3 de setembro de 2012. Um assassino de aluguel, a bordo de uma moto, disparou duas vezes na cabeça dela, pondo fim à sua vida aos 69 anos.

Sofía Vergara protagoniza a história baseada na vida da narcotraficante colombiana Griselda Blanco Foto: (Especial)

O assassino contratado era um homem com cerca de 30 anos e as autoridades presumiram que o crime estava relacionado com ajustes de contas pendentes do passado, quando Griselda ainda residia na Colômbia e não havia expandido seu negócio ilícito para os Estados Unidos.

A morte de Griselda Blanco não foi o único episódio trágico em sua família. Três dos seus quatro filhos também tiveram mortes violentas.

Dixon, seu primogênito, foi assassinado depois de ser libertado da prisão, assim como seu marido Carlos Trujillo, em 1992. Uber e Osvaldo ‘Ozzy’ Trujillo também foram vítimas de supostos acertos de contas relacionados ao negócio de drogas, enquanto sua mãe permanecia na prisão.