O emocionante conselho que Demi Moore deu às suas filhas e que os cuidadores devem considerar

Já se passou um ano e quatro meses desde que a família do ator Bruce Willis anunciou sua aposentadoria da atuação devido ao deterioro de sua saúde mental. Foi um choque para elas e para o público descobrir que o astro de Hollywood sofria, inicialmente, de afasia, mas no ano passado foi determinado que se trata de demência frontotemporal.

Esta doença engloba um conjunto de doenças que afeta a personalidade e o comportamento de quem a sofre, influenciando assim a tomada de decisões, a comunicação através da linguagem e o processamento das emoções. Essa nova realidade da família Willis os uniu ainda mais, pois sua esposa Emma Heming fortaleceu ainda mais os laços com a atriz Demi Moore, que foi casada com Bruce por 13 anos e com quem teve três filhas.

No total, Bruce tem cinco filhas: Rumer, Scout, Tallulah, Evelyn e Mabel. As três mais velhas compartilharam imagens e momentos emocionantes com seu pai, e desta vez foi Demi quem revelou um poderoso conselho que deu às suas meninas para lidar com a doença de Bruce.

“Acredito que o mais importante que posso compartilhar é simplesmente encontrá-los (os pacientes) onde eles estão. (...) Quando você deixa ir quem eles foram ou quem você pensa que são, ou até mesmo quem você gostaria que fossem, então você realmente pode permanecer no presente e absorver a alegria e o amor que estão presentes por tudo o que eles são e não pelo que não são”, afirmou a atriz durante a promoção de seu novo programa ‘Feud: Capote vs The Swans’.

Numa ocasião, Moore afirmou no programa ‘Good Morning America’ que suas três filhas estão lidando bem com seu pai: “Eu acredito que, dadas as circunstâncias, ele está se saindo muito bem”. Enquanto isso, Emma também se pronunciou sobre como lida com esse processo tão doloroso de ver o declínio geral de alguém que se ama.

Ela afirmou que sente culpa porque ela pode sair para desanuviar a mente, algo que outros cuidadores não têm, no entanto, ela observou aos seus seguidores que quando "ouço outra família afetada pela demência frontotemporal, ouço a mesma história de dor, perda e imensa tristeza da nossa família refletida na deles".

Glenn Gordon Caron, seu amigo e criador de ‘Moonlighting’, recentemente detalhou como viu Bruce em sua última visita: “Eu nem sempre sou tão bom, mas tento conversar com ele e sua esposa e tenho um relacionamento casual com seus três filhos mais velhos (...) Tenho me esforçado muito para permanecer em sua vida. (...) Quando você está com ele, sabe que é Bruce e fica grato por ele estar lá, mas a alegria de viver se foi”. Gordon Caron afirmou que Willis o reconhece entre um e três minutos.