Netflix: o aclamado filme que tem menos de 2 horas de duração e é baseado em uma história real impactante

A Netflix tem disponível em seu vasto catálogo um drama daqueles que consegue manter a audiência expectante. Este filme conseguiu se posicionar como um dos mais assistidos e populares dentro da plataforma de streaming.

‘Horizonte Profundo’: o aclamado filme baseado em eventos reais da Netflix

‘Horizonte Profundo’ é o nome do novo filme cheio de ação com muitas explosões e cenas impactantes, estrelado por Mark Wahlberg, Kurt Russell e John Malkovich e dirigido por Peter Berg. Sendo um dos filmes de curta duração, pode se tornar um dos favoritos dos milhões de assinantes do gigante do streaming.

"Com base nos eventos ocorridos no Golfo do México em abril de 2010, quando um acidente em uma plataforma da BP que estava perfurando para extrair petróleo causou uma catástrofe que matou 11 pessoas e feriu outras 16, além de provocar uma das piores catástrofes ambientais causadas pelo homem", revela a sinopse oficial na Netflix.

É um filme que aborda o desastre petrolífero no Golfo do México em 2010

É um longa-metragem que recebeu muitas críticas positivas: "O mais interessante é a perspectiva hiper-realista ao nos adentrarmos nas entranhas da plataforma, e a tensão (...) que o diretor consegue gerar em determinados momentos", revelou o site Fotogramas.

Para a Rolling Stone: "Berg faz um trabalho tremendo ao nos jogar na ação (...) O diretor sacode a terra sob nossos pés, deixando os espectadores, às vezes, tão perdidos e desorientados quanto seus personagens".

Embora seja inspirado em fatos reais, seu roteiro foi baseado em uma reportagem sobre o incidente escrita pelos jornalistas David Barstow, David Rohde e Stephanie Saul para o The New York Times.

O relatório foi publicado meses após o desastre e serviu como base para o roteiro escrito por Matthew Sand e Matthew Michael Carnahan.