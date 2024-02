Netflix: a emocionante minissérie baseada em fatos reais que é verdadeiramente impactante

Sem dúvida, a Netflix se destaca como uma das plataformas de streaming mais populares para escolher o conteúdo que se deseja desfrutar. Seu vasto catálogo oferece uma diversidade de séries e filmes, garantindo a satisfação dos clientes e de uma audiência variada. Nesta ocasião, existe uma opção para assistir: ‘Os trabalhadores da ferrovia: A história não contada de Bhopal 1984′.

Netflix: ‘Os trabalhadores da ferrovia: A história não contada de Bhopal 1984′

‘Os trabalhadores da ferrovia: A história não contada de Bhopal 1984″ é uma minissérie web cheia de drama histórico do ano de 2023 e baseada no trágico desastre de Bhopal de 1984. A mesma estreou em 18 de novembro de 2023 através da Netflix. A produção é de origem asiática e é dirigida por Shiv Rawail, com atuações de R. Madhavan, Kay Kay Menon e Divyenndu, entre outros.

É uma minissérie disponível na Netflix que recria o trágico acidente de Bhopal, Madhya Pradesh, Índia. O mesmo foi desencadeado devido a um vazamento ao ar livre de isocianato de metila em uma fábrica de pesticidas. É um terrível acidente que resultou na perda de mais de 25.000 vidas e deixou 500.000 pessoas feridas, sendo considerado um dos piores acidentes da história moderna.

‘Os trabalhadores da ferrovia: A história não contada de Bhopal 1984′ é uma série baseada em eventos trágicos reais

Além disso, mais de 500 mil pessoas foram expostas ao gás de isocianato de metilo, uma substância altamente tóxica que se dispersou por todas as pequenas cidades próximas à planta e seus arredores.

“Após um vazamento de gás mortal em uma fábrica em Bhopal, os trabalhadores ferroviários arriscam suas vidas para salvar outros de um desastre indescritível”, revela a sinopse oficial na Netflix.