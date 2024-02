Katy Perry volta ao Brasil para uma série de shows no final de 2024

Informações divulgadas na noite da última segunda-feira (6) pelo jornalista José Norberto Flesch revelam que a cantora Katy Perry está prestes a voltar ao Brasil. Após seis anos de sua última passagem pelo país, ela deve realizar uma série de shows em solo brasileiro entre os meses de setembro e outubro.

Por conta da proximidade com a data em que será realizada a edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio, acredita-se que a cantora pode ser uma das atrações do dia do Pop, visto que em edições anteriores ela já marcou presença por aqui com shows que levantaram o público.

Apesar das especulações dos fãs, ainda não foram feitos anúncios oficiais sobre a presença da cantora entre as atrações do festival, mas é esperado que ela também realize apresentações em outras cidades do Brasil.

Em 2018, durante sua última passagem pelo Brasil, Katy Perry realizou três shows da “Witness Tour”. Em 2011 e 2015 ela foi uma das atrações do Rock in Rio.

Expectativa por anúncios

Enquanto a confirmação da cantora entre os nomes do Rock in Rio 2024 não vem, os fãs seguem na expectativa. Apesar de ainda não ter o line-up completo divulgado, os ingressos do Rock in Rio Card esgotaram apenas algumas horas após o início das vendas. Uma nova leva de ingressos será disponibilizada para venda no mês de abril.

Até lá, é esperado que as confirmações sobre a presença de outros artistas no festiva seja realizada. Entre os nomes cotados para serem anunciados estão a própria Katy Perry e as bandas AC/DC e Bon Jovi.

O Rock in Rio 2024 acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Neste ano, o festival promete ser ainda maior e contar com uma experiência completa para celebrar os 40 anos desde sua primeira edição.

Leia também: AC/DC deve anunciar shows em São Paulo e no Rock in Rio