Guillermo del Toro começa a dar um panorama ‘arrepiante’ do seu novo projeto

Guillermo del Toro se transforma no explorador do além (Foto: @RealGDT)

Guillermo del Toro está determinado a ser mais ativo, não apenas no cinema, mas nas redes sociais, especialmente no ‘X’ (ex Twitter), onde ele gosta de compartilhar opiniões; agora, também fotos.

Sobre o novo filme do cineasta mexicano, uma adaptação de Frankenstein, pouco se sabe sobre as filmagens. Mas o diretor tem se dado ao trabalho de dar alguns sinais de onde está realizando um scouting (visita a possíveis locações).

"Toronto, o estúdio, hoje. Parece que alguém estacionou no meu lugar", foi a primeira foto misteriosa que ele postou com um barco ao fundo.

Guillermo del Toro pessoalmente visita as possíveis locações, e nesta quarta-feira compartilhou mais duas imagens em lugares desolados e frios, mas com uma mensagem para seus seguidores com seu peculiar senso de humor.

“Como está sendo sua quarta-feira?”, escreveu nas redes sociais.

As reações vieram com respostas divertidas e curiosas dos internautas:

“O que aconteceu, tio!? Volta para a civilização.”

"Procurando Montanhas da Loucura?"

"O que você está tramando? Uma adaptação de Lovecraft?"

"Sempre olhe para os dois lados, meu estimado Guillermo, nunca se sabe que louco está dirigindo."

“Você está no night country! Mal posso esperar para ver para que serve esse scouting.”

“Quem tirou a foto? O Capeta?”

"Não sei o que você está planejando, mas estou animado. Saudações!"

"Mestre, não sabia que você tinha deixado o topete hehehe. Saudações e abraços."