Estes são os lançamentos mais importantes que chegarão à Netflix em 2024

Os planos da Netflix para todo o ano de 2024 já foram apresentados. Um bom número de séries, filmes e documentários nacionais e internacionais irão encher as telas com todo tipo de conteúdo. Estas são as grandes novidades da plataforma para o ano que acabou de começar.

Superstar

Javier Calvo e Javier Ambrossi apresentaram um par de produções para a plataforma. Uma delas já conhecíamos: a crônica dos anos selvagens que representaram a irrupção de Tamara / Yurena e toda sua trupe na cultura pop espanhola. Pela primeira vez, uma imagem do elenco caracterizado foi vista e os nomes dos atores desta criação de Nacho Vigalondo foram divulgados: Ingrid García-Jonsson (Tamara), Natalia de Molina (Loly Álvarez), Secun de la Rosa (Leonardo Dantés), Pepón Nieto (Tony Genil), Carlos Areces (Paco Porras), Julián Villagrán (Arlequín) e Rocío Ibáñez (Margarita Seisdedos).

Minha querida senhorita

Seus responsáveis ​​e elenco ainda permanecem anônimos, mas os Javis estão produzindo o remake deste clássico pioneiro do cinema LGBTI na Espanha, no qual José Luis López Vázquez interpretava um tipo de espanhol absolutamente inaudito nas telas de 1972. Esta nova versão abordará os espaços que o filme original, por sua época e conceito, deixou em aberto.

Reality show sobre a Baronesa Thyssen

Ainda sem título e produzido pelo Komodo Studio, os criadores do famoso reality show 'Soy Georgina' (que também anunciou a terceira temporada ambientada em Dubai). Tita Cervera guiará o espectador em uma jornada pelas suas experiências mais notáveis.

Além dessas novidades que não eram conhecidas até agora, também tivemos a oportunidade de experimentar imagens e clipes novos de: