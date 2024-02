Estas são as produções coreanas que chegam à Netflix em fevereiro

Que as produções coreanas disponibilizadas pela Netflix são um sucesso, todo mundo já sabe. Agora chegou a hora de descobrir quais produções têm estreia marcada para fevereiro.

Ao todo, serão cinco títulos que trazem suas primeiras temporadas à plataforma de streaming e que prometem conquistar o público. Confira:

Reino da Conquista

Com estreia marcada para o dia 5 de fevereiro, Reino da Conquista conta a história do rei Lee In, um homem com muito poder e quase nenhum sentimento. No decorrer da trama, ele precisa lidar com Kang Hee-soo, uma mulher que jurou vingança ao rei e faz de tudo para seduzi-lo quando acaba se tornando uma vítima de sua própria armadilha.

A Killer Paradox

Se você já assistiu a grandes produções como Parasita, Meu Diário para Liberdade e Senhorita Baek, é possível que você reconheça alguns integrantes do elenco de A Killer Paradox.

Na série, que tem data de estreia marcada para o dia 9 de fevereiro, somos apresentados à história de Lee Tang (Choi Woo-shik), um estudante universitário que comete seu primeiro assassinato por acidente e descobre ser portador de um poder sobrenatural: ele é capaz de identificar pessoas mal-intencionadas.

A partir daí, ele passa a cometer novos assassinatos e entra na mira do policial Jang Nan-gam (Son Suk-ku) que é o responsável pelas investigações envolvendo os crimes de Lee Tang.

Baseada no webtoon escrito e ilustrado por Kkomabi, A Killer Paradoz promete ser uma série de ação e reflexão para o público fã do gênero.

Só para Adultos: Países Baixos e Alemanha

No dia 20 de fevereiro estreia o talk show “Só para Adultos: Países Baixos e Alemanha”, que promove um diálogo entre os apresentadores Shin Dong-youp e Sung Si-kyung com diversas pessoas inseridas no universo do entretenimento adulto.

Na primeira versão do programa fora da Ásia, os apresentadores prometem novos episódios repletos de conversas e reflexões sobre o mundo +18 e sobre como a indústria do entretenimento adulto é vista em parte da Europa.

Médicos em Colapso

A última produção coreana a estrear no mês de fevereiro é “Médicos em Colapso”. Uma comédia romântica que promete unir dois fatores aclamados pelo público: romance e a vida no campo da medicina.

Em meio a crises e processos judiciais, os médicos tentam recuperar a alegria de viver enquanto passam pelas piores fases de suas vidas.

“Médicos em Colapso” tem estreia marcada para o dia 25 de fevereiro.

