Esta é a cifra milionária que o filho de Griselda Blanco pede a Sofía Vergara pela sua série da Netflix

Sofía Vergara é uma atriz e modelo colombiana que se destacou na indústria do entretenimento por sua beleza, carisma e talento. Ela nasceu em Barranquilla, Colômbia, em 1972, e começou sua carreira como modelo aos 17 anos. Desde então, ela apareceu em várias revistas e comerciais, e foi porta-voz de várias marcas.

Mas o que realmente impulsionou Sofía à fama foi o seu papel na bem-sucedida série de televisão ‘Modern Family’, onde interpretou Gloria Delgado-Pritchett por 11 temporadas. Atualmente, ela está decidida a produzir e estrelar a série sobre Griselda Blanco, também conhecida como a ‘Mãe da cocaína’.

Griselda Blanco foi uma traficante de drogas colombiana que dominou o negócio do tráfico de drogas nas décadas de 70 e 80. Seu império alcançou níveis inimagináveis e sua influência se estendeu por todo o mundo.

O impressionante em Griselda é que ela não apenas foi uma mulher em um mundo dominado por homens, mas também foi uma das pioneiras em introduzir a cocaína nos Estados Unidos. Sua astúcia e determinação a tornaram uma das criminosas mais poderosas de seu tempo.

Após o recente sucesso da série ‘Griselda’ na Netflix, Michael Corleone, filho da famosa traficante de drogas, mais conhecida como a ‘Rainha da cocaína’, processou a atriz Sofía Vergara e a produtora por uso não autorizado da imagem de sua mãe.

De acordo com as informações do TMZ, a ação movida pelo filho do narcotraficante está fundamentada no uso indevido das informações obtidas em diferentes entrevistas que a família deu em 2009 e 2022, e aparentemente a Netflix não teria pago nenhum tipo de benefício à família.

Por estas razões, o filho da temida traficante de drogas estaria pedindo cerca de US$ 50 mil (pouco mais de R$ 248.000,00) por danos e prejuízos causados.