Como o rapper Eminem está atualmente: seus seguidores não conseguiram reconhecê-lo

Às vezes acontece que passamos muito tempo sem acompanhar a carreira de um artista, ator ou famoso e, de repente, quando vemos uma foto ou vídeo atual deles, nos surpreendemos.

A carreira do rapper Eminem está longe de estar acabada, em 2022 ele lançou seu segundo álbum de grandes sucessos, entrou para o Rock and Roll Hall of Fame e foi um dos protagonistas do show do intervalo do Super Bowl.

Você perde o rastro dele por um tempo, há uma pandemia no meio, de repente Eminem tem 51 anos e quando você vê uma imagem dele em um jogo de futebol americano, você fica olhando por alguns segundos se perguntando se é realmente ele e se ele fez alguma coisa.

O duelo entre os San Francisco 49ers e os Lions contou com vários convidados de luxo nos camarotes do Levi's Stadium e um dos mais importantes por parte de Detroit foi, sem dúvida, o rapper americano Eminem, que tem acompanhado sua equipe ao longo dos playoffs e não hesitou em enfrentar a torcida adversária.

Eminem tem apoiado a equipe da sua cidade tanto no estádio quanto nas redes sociais, e esta é a mensagem que ele postou encorajando-os após a derrota. Mas enquanto o rapper lamenta que seu sonho de ver os Detroit Lions ganharem um Super Bowl não se concretizará, as pessoas no Twitter estão surpresas com as sobrancelhas, a barba e a aparência tão estranha e jovem que Eminem tem aos 51 anos.

Da mesma forma, Hailie Jade Mathers, filha do famoso rapper Eminem, tem sido tendência nas redes sociais por manter sua vida fora do mundo do espetáculo. Aos 27 anos, ela se tornou influenciadora e em breve se casará com seu namorado de sete anos, Evan McClintock.