BBB 24: Mãe de Davi é notificada e precisa abandonar casa

Um dos participantes mais fortes e queridos pelo público do Big Brother Brasil 24, Davi, de apenas 21 anos, prometeu uma casa à mãe antes de entrar no programa.

Elisângela Brito, de 49 anos, mora em Cajazeiras, Salvador, porém em novembro de 2023 foi notificada pela Codesal (Defesa Civil de Salvador) sobre o risco da residência desmoronar em decorrência de fortes chuvas.

“No fundo da casa há um deslizamento de terra mesmo com a lona que colocaram. Fui notificada para sair, evacuar esse imóvel imediatamente. Não posso ficar aqui”, explica a mulher.

A partir da notificação, Elisângela passou a dormir na sala da casa junto com a filha de 7 anos. Contudo, pensa em voltar para a casa em que Davi cresceu e que hoje é ocupada por sua outra filha, Raquel Brito, de 23 anos.

LEIA TAMBÉM´: Andréa Sorvetão compra lado Carla Zambelli e ‘trai’ Xuxa em processo judicial; relembre

Atualmente a mãe do brother trabalha montando um pula-pula em uma praça local, mas assim como o filho, já foi vendedora. Devido a fama de Davi no BBB, a mulher precisou parar de frequentar a praça com frequência.

“Davi foi vender balas nos ônibus, água no bairro da Lapa, para poder sustentar a nossa casa. Ele pagou um aluguel vendendo água, sustentou nossa família”, comenta a mãe sobre Davi, que começou a trabalhar com 10 anos e antes de entrar no BBB era motorista de aplicativo.

Sobre a participação do filho dentro do reality, a Elisângela discorda que o filho seja agressivo, característica apontada por outros participantes, como Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.

“Eu vi pessoas dizendo que queriam dar uma voadora, queriam quebrar a perna do Davi. São termos de agressão. Eu acho que, se o programa não protegesse, eles até executariam”.

*Com informações de Splash UOL.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Roberto De Niro e outros famosos que se tornaram pais em idade avançada

⋅ Como o rapper Eminem está atualmente: seus seguidores não conseguiram reconhecê-lo

⋅ Renascer: Saiba quem é Theresa Fonseca, atriz que recebeu a bênção de Adriana Esteves