Andréa Sorvetão compra lado Carla Zambelli e ‘trai’ Xuxa em processo judicial; relembre

Xuxa se viu traída pela amiga Andréa Sorvetão em um processo judicial envolvendo Carla Zambelli.

Tudo começou em 2020, quando a apresentadora processou a deputada federal, que na época criticou o livro ‘Maya: Bebê Arco-íris’, com texto de autoria de Xuxa e que aborda o tema LGBTQIAP+ entre as crianças.

De acordo com o site ‘Extra’, Zambelli chegou a afirmar que a obra iria “levar à destruição dos valores humanos”.

No processo, a apresentadora alegou que a fala era “caluniosa e lhe causa danos à imagem”, pedindo na Justiça o valor de R$ 150 mil por danos morais. Contudo, a Rainha dos Baixinhos acabou perdendo o processo em duas instâncias.

Apoio de Andréa Sorvetão

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Carla Zambelli informou que teve o apoio da ex-Paquita Andréa Sorvetão, amiga de longa data de Xuxa, quando venceu o processo na primeira instância.

LEIA TAMBÉM: Renascer: Saiba quem é Theresa Fonseca, atriz que recebeu a bênção de Adriana Esteves

“Mobilizei as nossas redes pedindo que deixassem nossas crianças em paz, lançando, inclusive, a hashtag. Agradeço a advogada Dra. Karina Kufa, que fez a minha defesa neste processo, e a Andréa Sorvetão, por enfrentarem esse processo comigo”, escreveu Zambelli em junho de 2022.

Amizade estremecida

A partir daí, a apresentadora resolveu romper a amizade de 35 anos com Sorvetão. Por conta disso, a ex-amiga foi cortada do documentário da celebridade.

“Me decepcionei muito com algumas pessoas há pouco tempo, quando vi que as pessoas estão realmente colocando para fora o que elas eram. Penso assim comigo: ‘eu não quero mais dar nem oi para essa pessoa, não quero mais nem falar com ela’. Então, quando vejo essas pessoas, que eram preconceituosas, mas nunca demonstraram, e hoje estão mostrando que fazem discriminação e são, sim, homofóbicas e são a favor de atrocidades”, disse Xuxa em 2021, antes mesmo de romper com Andréa. Na ocasião a até então amiga tinha se demonstrado a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que irritou Xuxa.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Cantor Leonardo quebra o dente durante pescaria e diz que esposa ‘jogou praga’

⋅ Remake de Renascer: apaixonada pelo inimigo, Sandra quer amor proibido

⋅ Romance entre Taylor Swift e Travis Kelce desencadeia teorias de conspiração nas eleições