A série sexy lançada na Netflix em fevereiro: sinopse, elenco e o que você precisa saber

A Netflix começará fevereiro com força com o lançamento de inúmeros projetos de vários gêneros; entre eles, destaca-se uma nova série que mistura romance, drama e sensualidade em sua história.

Trata-se de ‘Minha Vez de Amar’, uma produção taiwanesa que promete conquistar o público com as lutas extremamente identificáveis sobre amor e sexo que seus personagens enfrentarão.

A trama também explorará as complicações das relações através das experiências de diferentes gerações de uma família. Quer saber mais? Continue lendo para descobrir tudo sobre a ficção.

O que diz a sinopse de ‘Minha Vez de Amar’?

A série segue a vida de Chu Ai, uma esteticista e vlogger que se dedica a criar vídeos para um canal onde fala abertamente sobre sexo, mesmo que seja um tema complexo de abordar fora das redes sociais.

"Convencida de que é preciso fazer amor, mas não se apaixonar, ela mantém uma amizade com benefícios com Ping-ke, que compartilha seu ceticismo em relação ao romance", diz a sinopse oficial compartilhada pela Netflix.

Cenas da série ‘Minha Vez de Amar’ | (Netflix © 2024)

"Os irmãos de Ai não estão passando pelo melhor momento no amor: sua irmã mais velha está tendo problemas matrimoniais com seu marido, e seu irmão, após muitos anos em um relacionamento desigual, se separou de seu namorado. Sua mãe e seu pai estão bastante distantes", lê-se no texto.

"Apesar do complicado panorama familiar, Ai enfrenta a vida com entusiasmo. Quem sabe, talvez possa se redescobrir, satisfazer seus desejos e ter um vínculo amoroso significativo", conclui o resumo da ficção.

Cenas da série ‘Minha Vez de Amar’ | (Netflix © 2024)

Quem faz parte do elenco de ‘Minha Vez de Amar’?

‘Minha Vez de Amar’ é estrelado pela atriz Chan Tzu-hsuan no papel da destemida Chu Ai. Por sua vez, o ator Kai Ko dá vida ao galã Ping-ke na série da Netflix.

As estrelas Kimi Hsia, Umin Boya, JC Lin, Miao Ke-li, Hong Sheng De e Wu Chien-ho completam o elenco principal da produção que promete elevar as temperaturas.

Cenas da série ‘Minha Vez de Amar’ | (Netflix © 2024)

Quantos episódios tem ‘Minha Vez de Amar’?

A moderna, ousada e emocionante série contará com um total de 8 episódios dirigidos pelo famoso Remii Huang. O projeto é uma coprodução dos estúdios Machi Xcelsior e Lucky Sparks Films.

"O objetivo principal desta série é encorajar os espectadores a se amarem mais e a reconciliarem-se com traumas passados ​​para alcançar um equilíbrio saudável entre sexo e amor. Quero transmitir que há luz e beleza em um relacionamento onde o sexo é acompanhado de amor", disse Huang à Netflix durante a festa de lançamento do projeto.

Cenas da série ‘Minha Vez de Amar’ | (Netflix © 2024)

‘Minha Vez de Amar’ terá cenas íntimas e apaixonantes de uma variedade de casais, mas por trás delas haverá uma investigação matizada tanto do sexo quanto da sexualidade.

"Esta série traz à tona muitas experiências íntimas e pessoais, inspirando a autorreflexão. Ao falar abertamente sobre esses temas, esperamos que a geração mais jovem possa se proteger melhor a si mesmos e aos que os rodeiam", expressou Miao Ke-li à Netflix no evento.

Qual a data de lançamento de ‘Minha Vez de Amar’?

‘Minha Vez de Amar’ estreou na Netflix na última sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024.