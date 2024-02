Rainha Elizabeth teria criticado vestido de noiva de Meghan Markle por ser ‘branco demais’

A cerimônia de casamento entre o Príncipe Harry e Meghan Markle capturou a atenção global, mas a escolha do vestido da noiva, apesar de elogiada pelos fãs, não teve a aprovação da Rainha Elizabeth II. Sob o título “Desencanto Real”, exploramos os detalhes dessa controvérsia que marcou o evento real.

Um vestido elegante com desaprovação Real

Meghan Markle escolheu um vestido branco minimalista, desenhado por Clare Waight Keller, da Givenchy, que conquistou admiradores e até ganhou destaque na Wikipédia. No entanto, a simplicidade não agradou à monarca, que expressou descontentamento com o simbolismo do traje.

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle se sente “humilhada” por zombaria pública “totalmente injusta”

A desaprovação da Rainha Elizabeth II

Ingrid Seward, autora do livro ‘My Mother and I’, revelou que a Rainha Elizabeth II não viu com bons olhos o vestido de Markle. A monarca considerou a escolha “branco demais”, especialmente por seu significado em uma segunda união na igreja após um divórcio. A autora detalha que, na visão da rainha, a vestimenta era excessivamente virginal para uma noiva que já havia sido casada.

Além do vestido, a Rainha Elizabeth II também não ficou satisfeita com a substituição de Thomas Markle, pai de Meghan, pelo Príncipe Charles na tarefa de levar a noiva até o altar. A decisão de Harry, conforme revelado no documentário ‘Prince, Son and Heir: Charles at 70′ (2018), não foi bem recebida pela monarca, que preferia a presença do pai biológico.

O peso das decisões na realeza

O episódio do casamento real de Harry e Meghan Markle revela não apenas as escolhas estilísticas, mas também as tensões e desafios enfrentados dentro da Família Real. “Desencanto Real” ilustra como até mesmo eventos aparentemente triviais podem ter implicações significativas em uma instituição tão tradicional quanto a monarquia britânica.

Fonte: Revista Monet

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle: unhas mordidas e descascadas, a imagem da duquesa que prova que ela “está muito mal”