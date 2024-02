Maiô cavado e reflexão: Ana Hickmann compartilha desejos de amor e felicidade

Aos 42 anos, Ana Hickmann enfrenta uma fase turbulenta marcada pelo seu divórcio com Alexandre Correa. Em uma reviravolta de eventos recentes, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos em seu Instagram nesta segunda-feira (5), onde é vista utilizando um maiô cavado à beira da piscina. Nesse registro visual, Ana expressa seu desejo por “amor, felicidade, força e energia” nos próximos dias.

Denúncias e irregularidades legais: o cenário complexo do divórcio de Ana Hickmann

Ana Hickmann — Foto: Reprodução/Instagram

A postagem otimista contrasta com a realidade desafiadora que Ana enfrenta durante seu divórcio com Alexandre Correa. Em novembro, a apresentadora denunciou o ex-marido por violência doméstica. Posteriormente, veio à tona a descoberta de irregularidades legais associadas ao seu nome enquanto seus negócios estavam sob a responsabilidade do empresário.

O casal, que esteve junto por 25 anos, divide a custódia do filho, Alezinho, de 9 anos. As visitas do menino ao pai tornaram-se um ponto de atrito adicional durante o processo de divórcio. Recentemente, Ana também denunciou Alexandre por submeter o filho a situações vexatórias e constrangedoras. Essas alegações surgiram após a divulgação de vídeos nos quais o ex-marido questionava o filho sobre o suposto envolvimento amoroso da mãe com Eduardo Guedes.

LEIA TAMBÉM: Divórcio de Ana Hickmann: Justiça nega pedido envolvendo dívida de R$ 40 milhões

Desafios parentais e a busca por renovação pessoal

Alexandre Correa e Ana Hickmann foram casados por 25 anos e são pais de Alezinho — Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa tornou-se um espetáculo público, destacando não apenas os desafios legais, mas também as complexidades emocionais enfrentadas pela apresentadora. Com 25 anos de união e a paternidade compartilhada de Alezinho, a questão da custódia e as visitas ao pai tornaram-se pontos sensíveis no processo.

Diante desse cenário, Ana busca, por meio das imagens descontraídas à beira da piscina, um momento de renovação pessoal. Seu pedido por “amor, felicidade, força e energia” reflete a determinação de superar as adversidades e cultivar um ambiente positivo, apesar das turbulências presentes em sua vida pessoal.

Fonte: Revista Quem