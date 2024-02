JLo está sendo criticada por se despir em seu último vídeo com Latto

‘Cant’ get enough’ é o novo tema com o qual Jennifer López retorna à música após uma década de ausência. Esta música tem duas versões: a original que foi lançada em 10 de janeiro e o remix que ela gravou com a rapper americana Latto e lançou em 29 de janeiro, apenas duas semanas após lançar seu álbum “This is me... now”.

Mas este álbum de estúdio, que será lançado em 16 de fevereiro com 13 músicas, também terá seu próprio filme, que será transmitido pelo Prime Video sob o nome de “This is me...now: A Love Story”. O que o público verá neste material audiovisual? A história de amor da ‘Diva do Bronx’.

Este é o nono trabalho musical da artista de 54 anos, criado no próprio estúdio de gravação que ela tem em sua casa em Los Angeles, Estados Unidos. Jennifer o descreve como "uma emocionante trilogia musical que mostra os talentos extraordinários da ameaça tripla".

Para o tema ‘Can’t get enough’, foi feito um vídeo para cada versão e ambos são tão opostos. Na versão original, JLo impressionou ao vestir-se de noiva, com um traje da marca ucraniana Frolov. Ela começa dizendo os votos matrimoniais durante a cerimônia chuvosa e, quando o casal chega à festa, JLo aparece com outro noivo, Derek Hough, que foi seu co-protagonista em ‘World of Dance’.

Finalmente, depois de dançar intensamente, ela reaparece com seu namorado inicial, que foi interpretado pelo ator Trevor Jackson. Agora, a versão com Latto é totalmente o oposto, pois a estrela não hesitou em mostrar suas curvas e exalar sensualidade em trajes de banho minúsculos e saias que não deixaram nada para a imaginação.

Como se fosse um musical da Broadway, a atriz também troca o vestido de noiva do vídeo anterior por uma minissaia e um sutiã, enquanto canta e caminha pela rua. Para finalizar o vídeo com um sutiã com mamilos, como os que Kim Kardashian vendeu e causaram tanta polêmica.

Claro, esta última versão da música, embora tenha recebido boas críticas por parte de alguns, que gostaram de sua irreverência e dualidade, outros simplesmente não acharam que ela deveria recorrer à nudez nas cenas em que parece estar tendo um orgasmo prolongado para cativar a audiência, pois ela não precisa disso.

“Quando você se torna irrelevante, você se desnuda”, “Sou sua maior fã, mas ela exagerou ao tocar ela mesma a demo que fez na música, foi muito mais divertido”, “foi tão desnecessário se desnudar”, “Ela está obcecada consigo mesma”, “Muito vulgar, infelizmente” e “Um cantor que não sabe cantar é selvagem”, escreveram para a artista na caixa de comentários do vídeo promocional no seu Instagram.