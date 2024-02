Hamilton vai surpreender na Fórmula 1: ele trocará a Mercedes pela Ferrari

Lewis Hamilton, sete vezes campeão da Fórmula 1, poderia surpreender e deixar a Mercedes depois de ter sido vinculado à Ferrari para o próximo ano, de acordo com relatos de quinta-feira.

A Sky Sports News indicou que Hamilton deixará a Mercedes após a temporada de 2024 e substituirá Carlos Saint Jr. na Ferrari. Não cita nenhuma fonte. Enquanto o Daily Mail indicou que o acordo está seguindo em frente e motorsport.com afirmou que o acordo não está fechado, mas as negociações estão em estágio avançado e podem ser concluídas esta semana.

A Associated Press entrou em contato com a Mercedes e a Ferrari, que se recusaram a comentar sobre os rumores de que Hamilton se juntará à equipe italiana.

A notícia impactou muitos observadores da F1 devido ao fato de que o piloto britânico de 39 anos assinou um contrato de dois anos no verão passado, que vai até 2025, embora não se saiba se o acordo contém uma cláusula de rescisão.

Lewis Hamilton continua sendo líder da temporada de Fórmula 1 Lewis Hamilton continua sendo líder da temporada de Fórmula 1 (Pool/Getty Images)

Após assinar o novo contrato, Hamilton falou sobre ter "contas pendentes" com a equipe e na fé que tem na Mercedes de que voltarão a estar na frente.

Hamilton ganhou seis títulos com a Mercedes em sete temporadas entre 2014 e 2020, perdeu o campeonato de 2021 para Max Verstappen, da Red Bull, na última volta da última corrida. Ele não venceu nenhuma corrida desde aquele ano e seu recorde de vitórias permanece em 103.

Ao se juntar à Ferrari, certamente substituirá Sainz, considerando que seu companheiro Charles Leclerc recentemente assinou uma extensão de contrato de vários anos.

Há cinco anos, perguntaram a Hamilton se a Ferrari poderia tentar assinar com ele.

"Se houver um ponto na minha vida em que eu decida que quero uma mudança, essa possivelmente seria uma opção", disse ele na época.

No final de 2019, o jornal italiano La Gazzetta dello Sport relatou que Hamilton se encontrou duas vezes no ano com o presidente da Ferrari, John Eikann, e discutiram a possibilidade de Hamilton substituir Sebastian Vettel.

No último grande prêmio do ano em Abu Dhabi, perguntaram a Hamilton se ele se encontrou com Eikann.

"Naturalmente, tudo o que acontece a portas fechadas é sempre privado com quem quer que você acabe se encontrando", advertiu. "Por muitos anos, nunca me sentei com ninguém e considerei outras opções porque nós (Mercedes) avançamos em linha reta no mesmo caminho. Continuamos nesse caminho e há pouco que o faria mudar".

A Ferrari não ganha o campeonato de pilotos desde Kimi Räikkönen em 2007, quando venceu Hamilton - em sua temporada de estreia - por um ponto.

Hamilton assinou com a Mercedes em 2013, vindo da McLaren, em mais uma decisão surpreendente na época.

Depois de dominar em 2020, Hamilton e Mercedes tiveram duas temporadas frustrantes. A Mercedes venceu apenas uma corrida em 2022 - com George Russell - e admitiu que errou no design.

Hamilton terminou em terceiro na temporada anterior, mas 341 pontos atrás de Verstappen e com apenas seis pódios.

Os testes de pré-temporada começam em 21 de fevereiro no Bahrein, que sediará a primeira corrida de uma temporada recorde de 24 grandes prêmios que começam em 2 de março.