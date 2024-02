Fãs de Georgina Sparks de ‘Gossip Girl’ ficam preocupados porque ela parece ‘acabada’

Georgina Sparks, a vilã de ‘Gossip Girl’, é um personagem icônico para muitos. E essa mulher mordaz e criativa foi interpretada por Michelle Trachtenberg, que na época da série já era uma estrela adolescente e uma referência de beleza dos anos 2000. Mas em 2024, para muitos, ela parece “irreconhecível”, por quê?

A atriz, que agora tem 37 anos, fez um retorno no spin-off da série que a tornou mais popular do que nunca. No entanto, suas bochechas estavam mais marcadas e aparentemente ela perdeu peso. E, na ânsia de fiscalização das pessoas (como aconteceu com Erin Moriarty), muitos se perguntam o que aconteceu com ela e por que sua aparência está tão ‘doente’.

"Há muito tempo não via Michelle Trachtenberg e ela está irreconhecível", "Essa é Michelle Trachtenberg, a princesa do gelo?", entre outros.

Hacía mucho que no la veía a Michelle Trachtenberg y está irreconocible pic.twitter.com/omgPAq9cnU — bizcochito (@bastaflorencia) January 24, 2024

E como aconteceu com Erin Moriarty, que teve que se defender, ela também negou ter feito qualquer retoque.

"Fato curioso. Este é o meu rosto. Não tenho nenhum problema de desnutrição, nem qualquer outro. Por que eles têm que odiar? Tenham uma vida", esclareceu.

Também disse que nunca havia se submetido a uma cirurgia plástica em sua vida e que estava "feliz e saudável".

No entanto, vários fãs, em fotos recentes, disseram a ela que não era por ódio, mas sim “por preocupação” (um clássico truque para encobrir a crítica ao físico dos outros), pois seus olhos estavam amarelados e ele deveria ir a um médico. Isso poderia ser um sinal de falha hepática.

Portanto, os comentários sobre sua aparência física não pararam, apesar de sua defesa

E apesar de ter problemas, eles são apenas seus. Mas não se fala sobre a aparência física e isso é exatamente o que aconteceu com a atriz de The Boys, Erin Moriarty, que teve que se defender e limitar suas redes sociais.

Por que zombar do peso de alguém quando emagrece é bastante irresponsável

Isso foi trazido à tona por alguns fãs da atriz: o caso de Chadwick Boseman, lendário ator do 'Pantera Negra', que começou a perder peso.

Muitos começaram a apontá-lo por uma suposta dependência, quando na realidade o homem havia lutado silenciosamente contra o câncer.

Ele morreu em 2020, na Califórnia.