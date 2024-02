Davi do BBB: conheça a vida modesta do motorista

Davi, participante do Big Brother Brasil 24, teve sua casa revelada antes do confinamento, proporcionando uma visão da vida modesta que compartilha com sua esposa, Mani Reggo. Localizado na periferia de Salvador, o imóvel, um presente especial da sogra do motorista, possui sala, cozinha, banheiro e dois quartos, diz a Caras.

Antes de ingressar no reality, Davi compartilhou imagens descontraídas da rotina em sua casa, mostrando alguns dos cômodos e proporcionando um vislumbre do ambiente familiar. Os registros revelam um espaço simples, mas repleto de calor humano, destacando a vida cotidiana do participante antes da fama no BBB.

Durante sua estadia no BBB, Davi recebeu críticas por sua participação ativa nas tarefas domésticas. O motorista explicou que, em sua casa, é comum dividir as responsabilidades de limpeza e que ajudar faz parte de sua rotina.

Sua esposa, Mani Reggo, empreendedora de uma barraca de lanches, também compartilhou como o casal concilia trabalho e vida doméstica.

O casal acorda de madrugada para preparar os alimentos, Davi leva Mani ao trabalho e, em seguida, inicia suas atividades no aplicativo de transporte. A parceria continua com Davi substituindo funcionários quando necessário, além de cuidarem juntos das tarefas domésticas e reposição de mercadorias na barraca de lanches.

Mani Reggo revelou que conheceu Davi enquanto ele era motorista de aplicativo, e o relacionamento evoluiu rapidamente. A comerciante descreveu o início da relação como especial: "saímos e três dias depois do primeiro encontro ele foi morar comigo".

No BBB 24, Davi recentemente protagonizou uma briga, usando a expressão "calabreso", gerando acusações de preconceito. O participante agora enfrenta reações mistas do público e colegas de confinamento.