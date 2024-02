Backstreet Boys faz remake da polêmica capa com roupas de baixo, 24 anos depois

Os Backstreet Boys fizeram um remake da icônica capa da Rolling Stone de 2000, quando a banda juvenil mais popular da história em seu gênero posou com seus integrantes seminus.

A fotografia, capturada por Mark Seliger, deu a volta ao mundo porque Nick Carter, Howie Dorough, AJ McLean, Brian Littrell e Kevin Richardson apareciam com trajes de colarinho e gravata, mas na parte inferior exibiam calças nos tornozelos.

"Definitivamente estávamos um pouco nervosos com as fotos daquele dia", admitiu Littrell à revista Vogue. Enquanto isso, Carter comentou que "lembro-me de me sentir envergonhado. Não sou o tipo de pessoa que gosta de tirar a camisa. Mas acho que se tornou icônico. Você faz algo e nunca sabe no que se transformará".

Backstreet Boys. Portada de revista Rolling Stone del 2000

Eles afirmam querer posar novamente para a Rolling Stone

24 anos depois, a boy band fez um remake da icônica foto para uma campanha publicitária de Natal da marca de roupas íntimas MeUndies, precisamente no contexto do lançamento de seu primeiro álbum de músicas natalinas, ‘A Very Backstreet Christmas’, lançado em dezembro de 2023.

Os ícones musicais do passado, agora com 40 e 50 anos, posaram de smoking e cuecas combinando com as festas. "Foi divertido recriar isso, mas com um toque natalino. É um pequeno aceno aos fãs que estiveram conosco por quase 30 anos!", disse Littrell.

Insatisfeitos com essa "loucura", em 20 de janeiro passado, desafiaram através do Instagram a Rolling Stone a repetir a capa em 2025, quando se completar um quarto de século da fotografia original. Teremos que esperar a resposta da revista.