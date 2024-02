Ana Hickmann: "falar que eu traí? Nunca!"

Na mais recente edição do podcast 'Inteligência Ltda', Ana Hickmann abriu-se sobre sua vida após a separação de Alexandre Correa, desmentindo especulações de traição e abordando a amizade com Edu Guedes, diz a Caras.

A apresentadora negou veementemente qualquer infidelidade: "pode me acusar de qualquer coisa, mas falar que eu traí? Nunca". Hickmann, atualmente solteira, destacou a importância de resolver seus problemas antes de considerar um novo relacionamento. Sobre Edu Guedes, esclareceu que são amigos há 20 anos, afastando os rumores de um affair.

Reflexões sobre vida pós-separação

Ana compartilhou suas experiências após a acusação de agressão contra seu ex-marido, discutindo a exposição de detalhes pessoais e as dificuldades enfrentadas. Ela ressaltou o valor da verdade e enfatizou a busca pela felicidade, destacando que sua vida virou um "circo" após a separação.

A apresentadora expressou a complexidade de lidar com a exposição pública e a necessidade de seguir adiante: "eu sei que esse problema não vai passar tão rápido. Bem que eu gostaria de assinar logo o divórcio, mas junto com isso vieram tantas outras coisas".