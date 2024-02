A minissérie mais desconhecida da Netflix: tem 6 episódios e é baseada em uma história real impactante

No caos que é o streaming, predominam as séries que têm episódios muito curtos e, se forem minisséries, melhor ainda. As plataformas estão se adaptando às novas tendências e a Netflix é uma das pioneiras nesse campo, seja produzindo originais ou incorporando no catálogo aquelas mais interessantes para seus milhões de assinantes.

‘Estado Zero’: a minissérie da Netflix baseada em fatos reais e que aborda temáticas impactantes

Nesse sentido, ‘Estado Zero’ é uma delas. É uma minissérie que foi lançada em 2020 e agora pode ser vista na gigante do streaming vermelho. É uma história que possui 6 episódios e é baseada em fatos reais, recebendo uma pontuação quase perfeita por aqueles que a assistiram.

"A sinopse oficial da Netflix revela que os destinos de uma mulher acuada, um refugiado audaz, uma burocrata diligente e um pai sacrificado se entrelaçam em um centro de detenção migratória da Austrália."

“‘Estado Zero’ se concentra na história de quatro pessoas que se encontram em um centro de detenção de imigrantes na Austrália. Uma delas é uma comissária de bordo que está fugindo de uma seita, outra é um refugiado do Afeganistão que estava sendo perseguido, o terceiro é um pai australiano que está escapando de uma vida estagnada e o último é um burocrata que está sendo alvo de um escândalo nacional.”

É uma minissérie que conta com um elenco excepcional: Jai Courtney, Fayssal Bazzi, Asher Keddie, Dominic West e Yvonne Strahovski

É uma minissérie co-criada e produzida por Cate Blanchett, que aborda a história real de Cornelia Rau, uma cidadã alemã e australiana que foi detida ilegalmente por dez meses como parte do programa de detenção obrigatória do governo australiano. Sua detenção causou uma investigação por parte do governo, que mais tarde foi ampliada para analisar 200 casos de supostas detenções ilegais.