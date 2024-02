Shakira permitirá que Clara Chía conviva com seus filhos?

Parece que as coisas entre Shakira e seu ex, Piqué, estão melhorando e aparentemente eles poderiam ter chegado a uma trégua depois de quase dois anos de brigas.

Durante esses meses a cantora dedicou várias de suas músicas tanto ao Piqué como à Clara Chía, e até mesmo aos seus ex-sogros, como Music Session 53, Monotonia e El Jefe.

No entanto, parece que eles chegaram a um acordo e estariam deixando para trás toda a polêmica e o escândalo pelo bem de seus dois filhos, Sasha e Milan.

A trégua a que Shakira e Piqué teriam chegado ao fim pelo bem de seus filhos

De acordo com o jornal El Nacional da Catalunha, Shakira teria deixado para trás a comunicação por meio de intermediários e retomou o contato com Piqué, tendo uma aproximação, não com interesse romântico, mas pelo bem-estar de seus filhos.

"Nos últimos meses, houve uma aproximação entre Shakira e Piqué, não com a intenção de reavivar o romance, mas sim de estabelecer uma relação saudável em benefício de Milan e Sasha", disse o jornal.

Mas, além disso, parece que no acordo ao qual chegaram, a cantora de TQG permitiria que Clara Chía, a namorada de seu ex, se aproximasse de seus filhos, mesmo que recentemente tenha sido dito que isso era algo impossível.

"O mais surpreendente é a flexibilização das restrições impostas pela artista, permitindo que Clara Chía passe mais tempo com Milan e Sasha", ressaltou a mídia.

Na verdade, a mídia garantiu que as crianças já tiveram a oportunidade de conviver com Clara durante o último encontro que tiveram com Piqué.

"Este encontro representa um marco, pois é a primeira vez que os quatro compartilham tempo juntos dessa maneira", destacou a mídia, surpreendendo a todos.

Muitos aplaudiram essa decisão de Shakira, considerando-a madura pelo bem de seus filhos, enquanto outros ficaram desapontados. No entanto, ainda não se sabe se a trégua é verdadeira.