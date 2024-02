O que aconteceu? Piqué é criticado por parecer “velho” ao posar para capa de revista

Embora quase dois anos tenham se passado desde a separação de Shakira e Gerard Piqué, o espanhol continua sendo um dos homens mais criticados em cada uma de suas aparições. Aos 36 anos, o empresário tem sido qualificado com diferentes adjetivos negativos como “grosseiro”, “narcisista” e “infiel”, portanto ainda não conseguiu recuperar sua imagem.

Piqué continua focado em seu crescimento com a Kings League, por isso tem tentado conquistar a indústria latino-americana, apesar de ter feito comentários classistas e xenófobos em várias ocasiões.

É por isso que agora ela posou para a capa da revista GQ México e Latinoamérica, mas longe de receber elogios, ela continuou com a sequência de comentários negativos, mas agora sobre sua aparência física.

A crítica de “muito velho”

Gerard Piqué tentou mostrar seu lado como modelo, mas não teve muita sorte, já que os internautas se encarregaram de criticá-lo por parecer "muito velho" devido à quantidade de rugas que podem ser vistas nas fotos tiradas pela renomada revista.

Há até mesmo quem tenha brincado dizendo que Shakira colocou as mãos para fazer seu ex-parceiro parecer “mais feio”. Além disso, eles jogam na cara dela que, sendo mais velha que ele por 10 anos, aos 46 ela parece mais radiante e jovem.

O catalão continua sendo mal visto na América Latina e, embora tenha tentado manter seu relacionamento com Clara Chía longe dos escândalos, eles continuam sendo um dos casais mais criticados. Nas últimas semanas, diferentes meios de comunicação afirmam que eles estariam passando por uma crise devido ao fato de a família da jovem não aprovar o relacionamento com o ex de Shakira.

Além disso, algumas especulações mencionam que a empregada da Kosmos tentou entrar em contato com a cantora para esclarecer como o relacionamento com seu parceiro aconteceu e fazer as pazes.

Até o momento, nenhuma das versões foi confirmada, mas Clara se afastou completamente das atividades de Piqué, pois não foi vista acompanhando-o nos últimos eventos aos quais o empresário compareceu.